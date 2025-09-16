Pasar de Spotify a Apple Music es más fácil que nunca: llega a España la herramienta para importar tus listas

Hace ya un tiempo que Apple Music, el servicio de streaming musical de los de Cupertino, añadió una herramienta oficial para importar música desde Spotify, facilitando la transición para los usuarios. Esta herramienta acaba de aterrizar en España.

Justo con el lanzamiento de iOS 26 oficial en nuestro país y según adelanta MacRumors, Apple ha expandido ampliamente la herramienta de transferencia de música.

Prácticamente todos los países en los que se puede usar Apple Music, salvando algunos territorios, podrán aprovechar este sistema, eliminando una de las mayores barreras que los usuarios de ambas plataformas tenían para pasarse de un servicio a otro.

Pasar música de Spotify a Apple Music es fácil

Apple ha actualizado su página de soporte para aclarar que ahora esta función estará disponible en todo el mundo, aunque con ciertas salvedades. Ni China, ni Rusia ni Myanmar (Birmania) ni Rusia recibirán estas novedades.

Por el resto, prácticamente todas las regiones en las que se sitúa Apple Music reciben de buen grado esta función. Y lo mejor es que es tremendamente sencilla de usar. Estos son los pasos a seguir:

Necesario: tener una suscripción a Apple Music y un iPhone, iPad o Android.

Ve a los ajustes de Apple Music. En Android, Apple Music > botón de Más > Configuración. En el resto, Configuración > Aplicaciones > Música.

Toca sobre la opción Transferir música desde otros servicios de música.

Selecciona la lista de servicios compatibles e inicia sesión en ellos.

Elige lo que quieras transferir, y pulsa sobre Añadir a la biblioteca.

y pulsa sobre Añadir a la biblioteca. El proceso de búsqueda de música podría tardar.

Podrían aparecer dos mensajes. El primero aclara que la transferencia ha sido completada sin problemas y el segundo, que algunas coincidencias encontraron versiones alternativas y necesitan ser revisadas.

Este proceso también puede hacerse en una página web, desde un ordenador o un iPad usando estos pasos:

Ir a este enlace o a music.apple.com.

Inicia sesión con la cuenta de Apple ID para Apple Music.

Clica sobre tu foto de perfil en la esquina superior derecha y elige la opción de transferir música.

Tras elegir qué quieres transferir, haz clic sobre la opción de añadir biblioteca, y espera que salgan uno de los dos mensajes anteriores.

La propia Apple aclara que debido a las diferencias existentes entre las bibliotecas de ambos servicios, los usuarios tienen un mes entero desde la transferencia inicial para revisar qué música no coincide y así elegir las versiones alternativas.

Eso sí, hay un 'pero': el usuario no puede pasar listas de reproducción creadas por la propia plataforma desde la que el usuario está pasando música. Es decir, no se pueden transferir playlists como Descubrimiento Semanal, por ejemplo.