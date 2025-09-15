Tu iPhone se rediseña por completo con iOS 26: así puedes tener ya el aspecto Liquid Glass en tu teléfono con estos pasos

Los ojos están puestos en los iPhone 17 que pronto se lanzarán en España. Pero junto a ellos, llegará iOS 26, incluyendo el nuevo diseño Liquid Glass que estará presente en el resto de sistemas operativos.

Un sistema que ha ido pasando por muchas fases en sus betas públicas (las más usadas, según Tim Cook) y que llegará hoy, 15 de septiembre por fin a todos los iPhone compatibles. Es decir, que hoy toca actualización grande.

Te contamos no solo qué iPhone pueden recibir este nuevo iOS 26 rediseñado, sino cuándo llegará y los pasos a seguir para actualizar de la forma más eficiente, especialmente si no tienes suficiente espacio en el móvil para la actualización.

¿Cuándo llega iOS 26 a España?

Hoy 15 de septiembre es cuando Apple llevará a cabo el lanzamiento a nivel internacional de iOS 26. No lo hará solo; también estarán disponibles macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e iPadOS 26, junto a su renovado sistema de ventanas.

La hora exacta, que podría variar en función del rendimiento de los servidores que Apple está preparando de cara a este lanzamiento, se espera que gire en torno a las 19:00 de la tarde hora peninsular española.

¿Qué iPhones son compatibles con iOS 26?

Esta es la lista de teléfonos de Apple compatibles con este nuevo sistema operativo:

iPhone 11 o posteriores (incluyendo los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max)

iPhone SE de 2ª generación y posterior

iPhone 16e o también considerado como el iPhone SE de 3ª generación de forma coloquial.

Si tienes un iPhone de la línea Xs, Xr o X (o inferior), no podrás actualizar de forma oficial a iOS 26, por lo que será imprescindible que cambies de smartphone para recibir lo último en cuanto a software.

Cómo actualizar a iOS 26

Existen dos formas de actualizar a iOS 26; la más fácil y convencional que es directamente desde el iPhone o directamente desde un ordenador, que es más engorroso pero sin duda es un método más eficiente.

Funciones novedosas de iOS 26. Apple Omicrono

El primero es el más sencillo. Cuando se libere la actualización, solo tendrás que ir a Ajustes, a General, e ir luego a Actualización de software. Debería aparecer ahí la actualización para descargar e instalar.

Es importante destacar que requerirás de al menos 20 GB de espacio libre, y de al menos un 50% de batería. Por otro lado, también deberás tener el móvil actualizado a las últimas versiones de iOS 18.

Si tienes un PC o un Mac a mano, entonces podrás actualizar sin necesidad de tener los 20 GB libres. Usando en Mac la app Finder y en Windows la app Dispositivos Apple, podrás actualizar el sistema dejando que el ordenador descargue la actualización.

Consejos a la hora de actualizar

Lo primero y más importante: insistimos en tener el iPhone bien provisto de batería. Permitir que se apague durante el proceso de actualización sería fatídico para tu dispositivo. Además, el sistema te avisará sobre ello.

Diseño Liquid Glass de Apple Apple Omicrono

También incidimos en el hecho de haber descargado todas las actualizaciones de iOS 18. Si el iPhone detecta que tiene parches que descargar, la actualización se demorará de forma innecesaria. Tienes varias horas por delante para hacerlo.

No hace falta ni mencionar que tendrás que usar una red Wi-Fi. Si usas tu red móvil es posible que se carguen costes adicionales por consumo de datos, salvo que tengas una buena cantidad de gigas disponibles.

Por último, te recomendamos encarecidamente hacer una copia de seguridad o bien en iCloud o bien en tu ordenador de los datos más importantes. No sería la primera vez que una actualización de sistema provoca pérdidas de datos irreversibles.

Un último detalle: no te impacientes. Dada la escala del despliegue de los sistemas de Apple, es posible que los de Cupertino se demoren un poco en el lanzamiento de todos estos software. Si ese es el caso, tendrás que esperar un poco más de la cuenta.