La función hipertensión del Apple Watch, aprobada por los reguladores de salud en EEUU

Si bien es cierto que los iPhone 17 que se podrán reservar hoy en España son los favoritos entre los anuncios de Apple del 9 de septiembre, también hicieron acto de presencia unos Apple Watch con un novedoso sistema de notificaciones de hipertensión.

Unas notificaciones que ya han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, según relata 9to5Mac. Esto da luz verde a la expansión de esta novedad en los relojes compatibles.

La autorización se ha otorgado apenas unos días después del evento, en el que Apple aseguró que las alertas de hipertensión serían aprobadas próximamente por la entidad. Estas notificaciones, además, se lanzarán en otros 150 países de cara a la llegada de watchOS 26.

Las alertas de hipertensión reciben luz verde

Las notificaciones de hipertensión de los Apple Watch se podrán disfrutar en los Watch Series 9 y posteriores, además de en los Watch Ultra 2 y posteriores. Apple, además, expone que dicha novedad se extenderá a otros modelos.

La tecnología que hace posibles a estas notificaciones se basa en el aprendizaje automático y en datos de entrenamiento con estudios que han contado con más de 100.000 participantes. Por si fuera poco, están validadas por ensayos clínicos con más de 2.000 participantes, según MacRumors.

Apple Watch Ultra 3 Chema Flores Omicrono

El Apple Watch usa su sensor de ritmo cardíaco para analizar la respuesta de los vasos sanguíneos a los latidos del corazón en un período que se extiende a lo largo de 30 días. Un algoritmo revisará los datos en busca de síntomas de hipertensión.

El visto bueno de la FDA valida una nueva función que se suma a la plétora de novedades en materia de salud que Apple ha estado aprobando en sus wearables con los años.

De hecho, los Apple Watch han destacado desde hace mucho como dispositivos que nada tienen que envidiar a productos médicos dedicados. Un estudio reciente aseguró que los relojes de Apple miden el oxígeno en sangre tan bien como un dispositivo dedicado.

No solo eso; en mayo del año pasado, la FDA certificó la viabilidad del uso de los Apple Watch para detectar fibrilación auricular en ensayos clínicos, validando todavía más su buen desempeño en materia de salud.

Apple Watch. Apple Omicrono

No se sabe, eso sí, si alguno de los 150 países en los que se lanzará esta función además de Estados Unidos requerirán una verificación adicional por parte de los organismos reguladores locales de cada región.

En palabras de Apple, la hipertensión es el principal factor de riesgo modificable de infarto de miocardio, afectando a más de 1.300 millones de adultos en todo el mundo. Las notificaciones se habilitarán presumiblemente el próximo día 15 con watchOS 26.

"Si los usuarios reciben una notificación de hipertensión, se recomienda que registren su presión arterial durante siete días usando un manguito de presión arterial de terceros y compartan los resultados con su proveedor en su próxima visita", dice Apple.