Albania nombra a un bot de IA como ministro para gestionar las contrataciones públicas para reducir la corrupción

Albania tiene una nueva ministra, su nombre es Diella y sería inmune a los sobornos, al menos este es el argumento del gobierno de primer ministro Edi Rama quien ha decidido encargar a la inteligencia artificial la gestión de las contrataciones públicas. Sí, Diella es un bot generado por IA.

El primer ministro Edi Rama, quien empieza ahora su cuarto mandato, dijo el jueves que Diella gestionará y adjudicará todas las licitaciones públicas en las que el gobierno contrate empresas privadas para diversos proyectos. El objetivo de esta medida es eliminar las posibilidades de corrupción en este proceso.

Tal y como recuerda la agencia Reuters, el país báltico está marcado por los casos de corrupción, situación que ha complicado la adhesión de Albania a la Unión Europea. Rama quiere formar parte de la comunidad europea para 2030.

🇦🇱 Albania to become the first country to appoint a non-physical artificial intelligence (AI) as a government minister.



PM Edi Rama announced his new cabinet, which includes an AI named "Diella" as minister of public procurement.



Diella previously served as the virtual… pic.twitter.com/IzaSvnbsBj — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

El gobierno albanés no ha dado más datos sobre esta tecnología ni qué tipo de supervisión humana tendrá Diella, tampoco qué medidas de seguridad se van a aplicar para evitar lo máximo posible que alguien manipule al robot de inteligencia artificial. Hay que recordar que esta tecnología no es inmune a hackeos y sigue siendo víctima de manipulaciones por parte de los usuarios.

En realidad Diella no es nueva en la administración del país. Se presentó a principios de año y hasta ahora ha servido como asistente virtual en la plataforma e-Albania, ayudando a ciudadanos y empresas a obtener documentos estatales.

Para acercar este bot al ciudadano se ha presentado una imagen artificial de una mujer vestida con el atuendo tradicional albanés. Diella, cuyo nombre en albanés significa "sol", ofrece asistencia mediante comandos de voz y emite documentos con sellos electrónicos, reduciendo los retrasos burocráticos.

Este chatbot tampoco es el primer caso de IA que se ve en un gobierno. Aunque con menos responsabilidades, en los últimos años países como Rumanía y Ucrania también han utilizado la IA para conectar a las autoridades con la población.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, sella un acuerdo para crear dos centros de acogida de inmigrantes en el país balcánico junto a su homóloga en Italia, Giorgia Meloni. Efe

Rumanía nombró como consejera a la IA para conocer los intereses y opiniones de sus ciudadanos a través de Twitter, mientras que Ucrania creó un chatbot con la imagen de una actriz real para informar de la política exterior del país en plena guerra con Rusia.

El uso de algoritmos de inteligencia artificial para agilizar los procesos de contratación y reducir favoritismos o corrupción en ellos se ha aplicado en los últimos años en el mercado laboral privado.

Los candidatos usan los chatbots para redactar currículum y las empresas recurren a esta tecnología para filtrar las cientos de candidaturas que reciben, así como para hacer las entrevistas o primeras fases de selección. El medio The Atlantic informaba esta semana de cómo el uso de la IA por parte de ambos bandos podría estar alterando el proceso de contratación.