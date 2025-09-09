WhatsApp cambia para siempre en iPhone: así se activa la función para compartir tus fotos con movimiento y sonido

El revolucionario lenguaje de diseño Liquid Glass visto en la nueva generación de sistemas operativos de Apple sigue dando de qué hablar en España. De cara al lanzamiento oficial de iOS 26, servicios como WhatsApp se están poniendo las pilas para adoptarlo.

WABetaInfo, portal especializado en las últimas noticias referentes a la app de mensajería más usada del mundo, ha relatado cómo WhatsApp en sus últimas betas de iOS está adoptando elementos de Liquid Glass en su interfaz.

No solo eso; las últimas betas de WhatsApp para iOS observan cómo las Live Photos de Apple ahora se pueden enviar directamente en WhatsApp, permitiendo pasárselas a nuestros contactos mediante la app.

Comparte fotos en movimiento

Las Live Photos o Fotos en Movimiento son, como dice su nombre, fotos con movimiento que el iPhone hace teniendo en cuenta el momento. Concretamente, estas fotos graban vídeo de 1,5 segundos antes y 1,5 segundos después del instante en el que la foto se realizó.

El problema principal de estas fotografías es que tienen un formato específico y pasarlas era un proceso algo tedioso. La última beta de WhatsApp para iOS permite compartir fotos en movimiento en chats, grupos y canales.

Compartir fotos en movimiento en WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Según relata WABetaInfo, al enviar estas fotos el usuario puede elegir si se envían como clips dinámicos con movimiento y audio o si prefiere enviar una imagen estática. Se incluye un nuevo indicador de movimiento en la esquina de la miniatura.

A fecha de escrito este artículo, la versión estable de WhatsApp para iOS permite enviar Live Photos, pero cambiando su naturaleza. Al enviarlas, solo se envía una imagen estática, eliminando el movimiento y el audio. También es posible desactivar el movimiento en la galería de WhatsApp.

Por si fuera poco, esta compatibilidad no se quedará únicamente en los iPhone. La actualización garantizará que los usuarios de Android podrán ver estas fotografías, apareciendo como una foto en movimiento en su galería, y viceversa.

WhatsApp adopta Liquid Glass

Algunos de los elementos más importantes que WhatsApp coge de Liquid Glass incluyen una barra inferior que imita al cristal, elementos más redondeados y las clásicas transparencias que generaron no poca polémica en su día.

Nueva WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Las claves de este nuevo rediseño por parte de la versión de WhatsApp para iOS incluyen elementos dinámicos y translúcidos más brillantes, que se adaptan a la forma en la que el usuario interactúa con la aplicación.

Los componentes de navegación más importantes como la barra inferior de accesos directos o los controles interactivos como los botones secundarios están siendo rediseñados con toda esta filosofía estética en mente.

El objetivo no es otro que el de crear un lenguaje visual cohesionado con el sistema, aunque sin entrar en las drásticas transparencias que Apple adoptó en las polémicas primeras betas de iOS 26 que generaron división entre los usuarios.

En este sentido, se busca precisamente limar algunas de las asperezas de Liquid Glass; optar por una legibilidad más directa, y sin que los elementos translúcidos afecten al rendimiento de los iPhone más antiguos.

Capturas del nuevo WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

WhatsApp para iOS también presumirá de elementos cristalinos que imitan al comportamiento del vidrio, imitando sus propiedades ópticas y combinándolas con un comportamiento fluido y más responsivo por parte de la interfaz.

Según el estado de la aplicación, los elementos como los botones, los menús contextuales y demás se adaptan con un efecto de profundidad cambiante. De hecho, Meta ha tenido que compilar WhatsApp en el SDK de iOS 26 para transformar su apariencia.

Aún con todo, la interfaz se asemeja enormemente a lo que WhatsApp ya incluye en su UI en su versión normal. Esta es una de las últimas betas puestas a prueba por parte de Apple, con un lanzamiento gradual en los distintos elementos que conforman la app.

Es decir, que de momento, solo unos pocos elementos de la UI serán rediseñados, para dar paso a un cambio completo en la interfaz. Una vez esté actualizada, la versión pública adoptará todos estos elementos en su versión estable.

Los beneficios son muchos. No solo a nivel estético, sino en términos de uso general. Integrar Liquid Glass en la interfaz de WhatsApp permitirá que los millones de usuarios que reciban iOS 26 a finales de año puedan ver una app más coherente en sus teléfonos.

Desgraciadamente, tendremos que esperar para recibir este nuevo WhatsApp en nuestros teléfonos, ya que no hay una fecha de lanzamiento prevista para este rediseño. Además, recordemos que aún quedan bastantes días hasta que iOS 26 se lance de forma oficial.