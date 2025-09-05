Amazon avanza con su alternativa a Starlink: récord de velocidad de Internet por satélite y su primer gran cliente

Fotomontaje con la velocidad máxima alcanzada en Kuiper y un avión de JetBlue. Manuel Fernández | Amazon Omicrono

Hace ya unos años que Amazon puso en marcha el Proyecto Kuiper, su iniciativa para crear una megaconstelación de satélites que rivalizarían con Starlink de Elon Musk. Con la vista puesta en 2026 y con los primeros satélites lanzados ya, Kuiper ha logrado otro hito: la velocidad.

En una reciente prueba dedicada a probar sus capacidades en entornos empresariales, Amazon ha conseguido alcanzar velocidades máximas de 1.289 Mbps, o lo que es lo mismo, velocidades de descarga de más de un gigabit por segundo.

Por supuesto, esta prueba se hizo en un entorno controlado con hardware especializado para empresas, en condiciones de laboratorio y con una red sin tráfico de datos severo, por lo que las condiciones distan de ser las que veríamos en el mundo real.

Más de un gigabit por segundo

Primero, debemos tener la referencia del mundo real. En sus servicios comerciales, Starlink pudo lograr máximos de 301 Mbps, siempre en las condiciones más óptimas posibles. Estas velocidades oscilan entre 50 y 280 Mbps, aproximadamente.

Por otro lado está Kuiper, que aún no ha lanzado su servicio comercial real, que promete alcanzar en su modelo estándar los 400 Mbps. También habrá una opción más compacta, con un hardware más pequeño que ofrezca 100 Mbps.

Gracias a las sucesivas misiones de lanzamiento que Amazon ha llevado a cabo, Kuiper ya alberga 102 satélites espaciales en la órbita terrestre baja (LEO). Una cifra alejada de los 3.200 satélites que aspira tener Amazon en órbita, pero que avanza a muy buen ritmo.

En contraposición está Starlink, que en toda su historia ha lanzado más de 8.000 satélites. De estos, 6.000 han sobrevivido, mientras que el resto han ido quedando en desuso o se han ido destruyendo a medida que han ido reentrando en la Tierra.

Rajeev Badyal, vicepresidente de Tecnología y actual Director del Proyecto Kuiper de Amazon, ha publicado un vídeo de demostración en su cuenta de LinkedIn, en el que testean la velocidad de Internet usando estos satélites.

En este caso, un PC aparentemente sin modificar aprovecha el test de Speedtests.net alcanzando nada menos que 1.289 Mbps de velocidad de descarga, usando únicamente los satélites que actualmente se encuentran en LEO por parte de Kuiper.

Badyal muestra esto con orgullo. "Hasta donde sabemos, esta es la primera antena comercial de matriz en fase que ofrece más de 1 Gbps desde la órbita baja. Estamos deseando que llegue a nuestros clientes".

De nuevo, debemos entender que este sistema no está pensado para reflejar unas condiciones de uso reales. Para empezar, Amazon usó su propio terminal empresarial anunciado en 2023, diseñado específicamente para soportar estas velocidades.

Los equipos estándar para consumo soportarán hasta 400 Mbps junto a los modelos compactos, que soportarán 100 Mbps. Es imposible determinar si estas velocidades podrían alcanzarse en un escenario con miles de usuarios aprovechando una red totalmente operativa.

Starlink, por su lado, ya ha prometido en el pasado conseguir el ansiado gigabit por segundo, en este caso en 2026 con sus nuevos kits de rendimiento y a las futuras generaciones de satélites Starlink de SpaceX.

No obstante, esta no es la única buena noticia referente a Kuiper. Andy Jassy, actual director ejecutivo de Amazon y sucesor de Jeff Bezos, explicó en X que la aerolínea JetBlue se convertiría en el primer cliente de este estilo en incluir este servicio en forma de WiFi en sus aviones.

La propia Amazon explica en un comunicado que JetBlue se convertirá en la primera aerolínea en integrar Kuiper a partir de 2027, con el objetivo de mejorar el servicio Fly-Fi de Internet en sus aviones para ese mismo año.

Una plataforma activa desde 2013 y que se postula como un servicio de WiFi gratuito de alto rendimiento en los vuelos comerciales de la empresa. En 2027, explica la propia JetBlue, Fly-Fi usará Kuiper para potenciar este servicio gratuito.