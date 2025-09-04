Apple va a por OpenAI: prepara un motor de búsqueda integrado en la nueva Siri para la próxima primavera

La búsqueda en internet ya no es lo que era, cada vez más personas recurren a los chatbots como ChatGPT o Gemini para consultar cualquier duda y obtener un resumen de la información generado por la IA. Apple lo sabe y planea lanzar su propia herramienta de búsqueda impulsada por esta tecnología generativa el próximo año.

Bajo el nombre de World Knowledge Answers, este nuevo sistema se integrará en el asistente de voz Siri, cuya actualización más importante llega con retraso, según personas con conocimiento del tema consultadas por el analista Marc Gurman, que informa de estos planes en un artículo en Bloomberg.

No es la primera vez que se habla de este trabajo interno del gigante tecnológico. La empresa dirigida por Tim Cook sabe que se ha quedado atrás en un mundo cada vez más centrado en la IA.

omid armin/Unsplash Omicrono

En mayo, la primera vez que se planteó ese futuro motor de búsqueda basado en IA de Apple, Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple, señaló que los proveedores de búsqueda con IA, como son OpenAI, Perplexity AI Inc y Antropic PBC, reemplazarán a los buscadores como Google.

Parte de la estrategia de Apple implica valorar la adquisición de otras empresas con mayor experiencia en el terreno, como la aplicación estadounidense de inteligencia artificial Perplexity, así como de la francesa Mistral, según ha informado recientemente The Information. No obstante, Gurman asegura en su columna que el fabricante de móviles ya no considera activamente una oferta con estas empresas.

En su lugar, competirá con ellas, pero sigue abierta a nuevos acuerdos para reponer el talento que ha perdido a manos de la competencia. Tanto a manos de OpenAI como de Meta, el responsable de los iPhone ha perdido a varios especialistas en esta materia en los últimos meses.

El nuevo motor de respuestas

La última información indica que Apple pretende lanzar este "motor de respuestas" en la próxima primavera. Y habría considerado añadir esta tecnología a su navegador web Safari y a Spotlight, que se utiliza para buscar desde la pantalla de inicio del iPhone.

Igual que ocurre con los chatbots integrados en otros motores de búsqueda, Apple ofrecerá resúmenes para facilitar una información más sencilla de entender que lo que ofrece actualmente Siri. También podrá integrar texto, fotos, vídeos y puntos de interés locales según lo que se le haya pedido.

Apple Intelligence

La Siri que los usuarios de Apple pueden consultar actualmente es capaz de contestar preguntas básicas y proporcionar información sobre personajes, eventos, películas y deportes, entre otras cosas. Sin embargo, todavía tiene dificultades con consultas más complejas y búsquedas de cultura general.

Es en ese momento, cuando Apple deriva la petición a la IA de Google y OpenAI con ChatGPT. Esta es la solución temporal que ha encontrado la compañía con sede en Cupertino para ofrecer una experiencia más completa a sus usuarios mientras se pone al día en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Siri fue un servicio disruptivo cuando se lanzó en 2011, pero a Apple le han adelantado por la derecha en los últimos años otros desarrolladores de IA en esta carrera que se ha vuelto frenética desde el nacimiento de ChatGPT.

A su vez, la necesidad de contar con una alternativa al servicio de búsqueda actual responde al proceso legal que amenaza el acuerdo de Apple y Google. El martes, un juez dictaminó que Apple puede mantener el acuerdo con Google que permite fijar como predeterminado el motor de búsqueda más conocido en los iPhone y demás dispositivos. Este acuerdo supone para Apple 20.000 millones de dólares anuales en ingresos y, la nueva sentencia le ofrece un margen importante para desarrollar con más calma su propio servicio.

Apple Intelligence usando ChatGPT Chema Flores Omicrono

Sin embargo, esto no implica que Apple corte por completo con el gigante de internet, Google. Gurman señala que la tecnología subyacente para habilitar el nuevo Siri podría provenir en parte de Google. Las compañías llegaron a un acuerdo formal esta semana para que Apple evalúe y pruebe un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google para impulsar el asistente de voz, según informaron las fuentes.

En anteriores presentaciones se ha anunciado que la nueva Siri podrá acceder a datos personales y al contenido en pantalla para responder mejor a las consultas y ayudar en la gestión del equipo personal. También podrá navegar con mayor precisión por los dispositivos de los usuarios mediante la voz. Además, este trabajo pretende dotar a Siri de capacidades de conversación más fluidas en nuevos dispositivos domésticos.

De momento, no hay información oficial al respecto por parte de la compañía. Apple tiene una importante cita el próximo martes 9 de septiembre, el evento de presentación de su nueva gama de iPhones, que vendrán acompañados por alguna novedad más en hardware. Quizás entonces adelanten cambios en Siri.