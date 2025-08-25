Apple se plantea convertir Gemini en la base de Siri: estaría en conversaciones con Google para renovar su asistente con IA

Apple está por detrás de sus competidores en cuanto a inteligencia artificial (IA). Se esperaba que la compañía lanzara este año una versión renovada de Siri basada en esta tecnología, que finalmente llegaría en 2027. Un asistente que se podría renovar con Gemini de Google.

Al menos eso es lo que indican desde Bloomberg. El conocido medio ha señalado que Apple estaría en conversaciones preliminares con Google para convertir su inteligencia artificial Gemini en la base de Siri.

Según se ha indicado, la compañía liderada por Tim Cook ya se habría puesto en contacto con Google para crear un modelo de inteligencia artificial personalizado que sirviera de base para el asistente virtual Siri.

Una tecnología que se lanzaría el próximo año. Además de ello, varias fuentes cercanas al asunto han señalado al mismo medio que Google ya habría comenzado a entrenar un modelo que podría ejecutarse en los servidores de Apple.

Eso sí, también han apuntado que estas conversaciones preliminares son simplemente exploratorias, por lo que por el momento no hay negociaciones comerciales formales. Cabe recordar que Cook señaló recientemente que la firma de la manzana mordida aumentaría sus inversiones en IA.

Ahora Apple estaría considerando recurrir a Gemini en busca de ayuda, y es que la firma cuenta con un amplio historial de cooperación con Google. Tampoco se ha descartado aún que la compañía con sede en Cupertino (California, EEUU) use sus propios modelos de IA.

Igualmente, se ha informado que Apple estaría llevando a cabo una 'competición' para desarrollar dos versiones de Siri. Una, con el nombre en clave 'Linwood', que funciona con modelos de IA internos y otra, denominada 'Glenwood', que se basa en modelos de terceros.

Con esto la empresa de la manzana mordida estaría tratando de ver qué enfoque funciona mejor. El mismo medio ha señalado igualmente que si Apple se asocia con Gemini, el modelo de inteligencia artificial se ejecutaría en los servidores privados en la nube de la firma liderada por Tim Cook.

Y es que una nueva y mejorada Siri ejecutándose en un modelo externo no funcionaría en los dispositivos de Apple. Una noticia que aún está por ver si termina de confirmarse o si, por el contrario, la firma californiana busca otras alternativas.

También es importante destacar que esta información llega después de que un reciente informe afirmara que Siri estaría a punto de sufrir una importante remodelación que permitiría al asistente controlar una variedad de aplicaciones de terceros y realizar acciones específicas.