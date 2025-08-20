"Yo soy tu voz": Donald Trump estrena el TikTok de la Casa Blanca antes de decidir el futuro de la red social en EEUU

La Casa Blanca ha abierto una cuenta oficial en TikTok este martes. La red social china cuenta con más de 170 millones de usuarios estadounidenses a los que se dirige el actual presidente en el primer vídeo subido en el nuevo perfil. Trump ya tiene su propia cuenta desde las últimas elecciones generales, a pesar de ser el primero que quiso prohibir la red social en su primer mandato.

La plataforma de origen chino tiene hasta el 17 de septiembre como último plazo para encontrar un comprador estadounidense que gestione los datos de todos los usuarios en el país. Su matriz, ByteDance, ya ha conseguido tres prórrogas desde principios de año de la mano de Trump.

El presidente de los Estados Unidos ha asegurado en ocasiones anteriores que tiene "un punto débil con TikTok". Su perfil @realdonaldtrump tiene actualmente más de 15 millones de seguidores, mientras que la cuenta @whitehouse ha conseguido en su primer día 70.000 seguidores.

"La administración Trump se compromete a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha logrado para el pueblo estadounidense a la mayor cantidad de audiencias y plataformas posibles", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La nueva cuenta, @whitehouse, se puso en marcha el martes por la noche con un vídeo inicial que mostraba imágenes de Trump declarando: "Soy tu voz". "¡América, hemos vuelto! ¿Qué pasa, TikTok?", decía el mensaje. Otro de los vídeos subidos es una secuencia de imágenes de la campaña de Trump y la frase: ‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’ ( Fui cazado y ahora soy el cazador)

TikTok a la venta

El presidente fue el primero en promover la desconfianza en esta empresa china en su primera administración, idea que se mantuvo en el mandato de Joe Biden. A los legisladores en Washington le preocupa que los datos de sus usuarios puedan caer en manos del gobierno chino.

Perfil de la Casa Blanca en la versión web de TikTok Omicrono Omicrono

Tras varios procesos en los que su CEO, tuvo que responder a las preguntas del Senado en Estados Unidos, en 2024 se aprobó una ley que obligaba a TikTok a dejar de operar en el país el 19 de enero de este año a menos que ByteDance hubiera completado la desinversión de los activos estadounidenses de la aplicaciones o hubiera demostrado un proceso significativo para venderla a una empresa nacional.

La red social desapareció durante un par de días, pero Trump, nuevamente nombrado presidente, decidió no aplicar la ley y dio un primer plazo hasta abril, después un segundo hasta junio y finalmente el actual hasta septiembre. Empresas como Amazon han mostrado su interés en adquirir y gestionar la parte estadounidense de esta red social global.

Reuters recoge las críticas de algunos legisladores por las sucesivas extensiones otorgadas a TikTok. Consideran que la administración de Trump está violando la ley.