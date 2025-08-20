La era de Internet es también la que ha puesto nuestra privacidad en juego. Los datos son la moneda corriente en este mundo hiperconectado, pero pocos podían esperar que acceder a algunos de tus secretos más íntimos fuera tan sencillo como demuestra un fallo en Grok, el chatbot creado por xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk.

Según informa Forbes, cientos de miles de conversaciones mantenidas por usuarios con el rival de ChatGPT son accesibles con una simple búsqueda en Google. La filtración ha revelado interacciones que van desde lo trivial hasta contenido altamente problemático, incluyendo datos personales, preguntas sobre cómo hackear carteras de criptomonedas, instrucciones para cocinar metanfetamina o bombas caseras e incluso un plan para asesinar al propio Musk.

Grok fue lanzado por xAI con la promesa de ser una inteligencia artificial con "un poco de ingenio y un toque rebelde", diseñada para responder a preguntas que otros sistemas de IA podrían eludir. Su principal característica diferenciadora es su capacidad para acceder a información en tiempo real de la plataforma X (antes conocida como Twitter), lo que le proporciona un contexto del que carecen muchos de sus competidores.

La exposición de estas conversaciones no se debe a una publicación deliberada, sino a la forma en que funciona su sistema para compartir chats. Cuando un usuario de Grok hace clic en el botón de "compartir" en una conversación, el sistema crea una URL única que puede ser enviada a otras personas.

Según ha revelado Forbes, estos enlaces están siendo indexados por motores de búsqueda como Google, Bing y DuckDuckGo, sin ningún tipo de advertencia ni aviso al usuario. Esto provoca que cualquier persona pueda encontrar y leer dichas conversaciones simplemente realizando una búsqueda en la web.

Grok REUTERS/Dado Ruvic Omicrono

Este problema de indexación de conversaciones compartidas no es exclusivo de xAI. Recientemente, usuarios de los chatbots de Meta y OpenAI se vieron afectados por una situación similar, donde enlaces que se presuponían privados se hicieron públicos, exponiendo las interacciones de los usuarios y sus peticiones menos confesables. Estos incidentes subrayan un desafío de privacidad y seguridad que afecta a toda la industria de la inteligencia artificial generativa.

Esta filtración se suma a otras polémicas que han rodeado a Grok desde su lanzamiento. Entre otras controversias, la IA de Musk ha sido criticada por generar contenido explícito o por el lanzamiento de variantes como 'Baby Grok', orientada a menores. De este modo, la estrategia de xAI y el talante temerario del propio Musk plantean serios interrogantes sobre la seguridad y la privacidad de sus usuarios.