Los 'padres' de ChatGPT van a por Google: estarían preparando un navegador con IA capaz de realizar tareas por ti

La carrera que libran las principales empresas de inteligencia artificial no solo concierne a los avances en razonamiento que consiga cada modelo, sino también en llevar su uso a un mayor número de personas en todo el mundo. Para ello, tanto Google como OpenAI y otras empresas están desarrollando herramientas como nuevos buscadores o navegadores al alcance de los usuarios.

El pasado 31 de octubre de 2024, ChatGPT lanzaba su propio buscador web, el primer golpe para amenazar el dominio de Google en el sector. En esa misma dirección, el siguiente paso de la compañía dirigida por Sam Altman sería lanzar su propio navegador con funciones de IA.

La idea de crear su propio navegador lleva circulando en el sector desde el año pasado. Aún no se ha confirmado, pero esta propuesta sigue dando que hablar en medios especializados como Bleeping Computer, que ha recabado algo más de información sobre cómo podría ser este nuevo navegador.

El medio afirma que OpenAI ya habría comenzado a actualizar ChatGPT para potenciar al rival de Chrome, utilizando Chromium como motor subyacente. Según la información, el navegador podría estar disponible en primer lugar para macOS.

Este también podría ser un duro golpe para uno de sus mayores aliados, Microsoft, que ya intentó fomentar el uso de Bing con el éxito de Copilot, basado en los mismos modelos de lenguaje que ChatGPT e integrado en el navegador Microsoft Edge.

El logo de ChatGPT. Reuters Omicrono

Chromium es un proyecto de código abierto que sirve para desarrollar navegadores. Originalmente este proyecto fue impulsado por Google en 2008, pero con el tiempo otros desarrolladores han lanzado versiones de este código base utilizando el mismo nombre.

La información señala que OpenAI está desarrollando una sección de pestañas impulsadas por IA, así como una nueva función que permitiría al navegador trabajar de forma automática, algo parecido al modo Copilot de Microsoft Edge.

Este modo visualiza todas las pestañas abiertas por el usuario para comprender el contexto, comparar la información y realizar las tareas solicitadas, así como gestionar de forma autónoma ciertas acciones. OpenAI ya cuenta con Operator en ChatGPT Pro, un agente que se encarga de realizar tareas como reservar un vuelo o pedir un Uber. Según esta última información, el nuevo navegador se basaría en un sistema de agentes unificado.

Después de convertirse en uno de los máximos referentes de inteligencia artificial, OpenAI parece hacer el camino inverso que la competencia para conquistar la industria tecnológica: integrar su IA en los productos clásicos que ya ofrecen rivales de mayor antigüedad.

No solo abordará conceptos como los buscadores o los navegadores, también trabaja entre bambalinas en un nuevo gadget en colaboración con Jony Ive, diseñador clave en la evolución del iPhone. Lo han descrito como un "compañero" de IA que permitiría dejar atrás las pantallas como los móviles, un movimiento con el que quieren hacer tambalearse a otros gigantes como Apple o Samsung.