Los Apple Watch recuperan la medición de oxígeno en sangre en EEUU: el 'truco' de Apple es llevar los datos al iPhone

Ha pasado más de un año desde que Apple se enzarzara en una batalla legal con la compañía Masimo por un asunto de violación de patentes. El resultado: deshabilitar la medición de oxígeno en sangre de los Apple Watch Series y Ultra.

Ahora, Apple ha encontrado la forma de 'habilitar' la función de medición de oxígeno en sangre de los Apple Watch. No, Apple no ha ganado (de momento) los procedimientos judiciales contra Masimo; el truco está en llevar las mediciones al iPhone.

Apple ha lanzado una actualización de software que vuelve a habilitar la función de medición de oxígeno en sangre para los Apple Watch Series 9, 10 y Ultra 2, causando que los datos que el Watch recopila se midan y calculen en el iPhone.

Apple elude la prohibición de la Comisión de Comercio Internacional

Para evitar el veto en ventas impuesto por la Comisión, que habría provocado una pausa en las ventas de estos relojes en territorio estadounidense, Apple se vio obligada a deshabilitar esta novedad. Así, los de Cupertino podrían seguir vendiendo sus Apple Watch en Estados Unidos.

Esta situación viene de muy atrás. En 2020, la empresa Masimo demandó a Apple acusando a la empresa de robar secretos comerciales y de violar varias patentes, especialmente las referentes a los sistemas de medición de oxígeno en sangre.

Masimo, además, presentó un caso separado ante la ITC de Estados Unidos que provocó una prohibición de importación en diciembre del año 2023. La empresa californiana sigue en litigios desde entonces.

¿Qué ha cambiado ahora? En una actualización de software, Apple ha habilitado una novedad para modificar ligeramente estos sistemas de monitoreo de oxígeno en sangre. Concretamente, el Watch se encargará de recopilar datos, y el iPhone de medir y calcularlos.

En vez de mantenerlo todo en el Apple Watch, los datos que los relojes recopilen pasarán a medirse directamente en el iPhone, para que los usuarios los consulten en la app Salud de iOS.

Es aquí donde radica la gran diferencia. Hasta antes del veto, los usuarios podían ver sus niveles de oxígeno en sangre directamente en el reloj; ahora no podrán ver estos datos desde sus muñecas. Tendrán que usar el teléfono por contra.

Esto es un inconveniente para muchos, ya que lo más cómodo evidentemente es consultar estos datos en el Apple Watch. Sin embargo, es una forma de eludir por completo el veto para poder incluir esta función en los relojes estadounidenses.

Cabe aclarar que esta actualización solo afecta a los relojes de Estados Unidos. "No habrá ningún impacto en las unidades de Apple Watch compradas previamente que incluyan la función original de oxígeno en sangre ni en las unidades de Watch compradas fuera de los EE.UU", dice Apple.

Los resultados de estas mediciones se situarán en la sección Respiratorio de la app Salud, en una resolución producida gracias a la colaboración de las entidades de aduanas del país.

Tanto es así, que la propia Apple aclara que las aduanas estadounidenses permitirán a la empresa importar relojes con esta función modificada. De nuevo, solo aplicará a los Watch vendidos en el territorio tras la decisión legal producida el 17 de enero de 2024.

Si resides en Estados Unidos y quieres de vuelta la medición de oxígeno en sangre, tendrás que actualizar tu reloj y tu iPhone a los sistemas watchOS 11.6.1 e iOS 18.6.1 respectivamente.