Elon Musk la vuelve a liar y amenaza a Apple con acciones legales por favorecer a ChatGPT frente a Grok en la App Store

Elon Musk es una figura permanentemente envuelta en polémica. Su IA Grok suele estar en el centro, de hecho; hace poco sin ir más lejos se supo que los usuarios usaban el chatbot para generar vídeos deepfake de Taylor Swift desnuda.

Pero siempre hay espacio para que Musk cause todavía más revuelo. En este caso lo ha hecho con un dardo doble a Apple y a OpenAI, acusando a la primera de favorecer a la segunda en las listas de descargas de la App Store.

Básicamente y según Elon Musk, Apple habría favorecido a OpenAI en las clasificaciones de descargas de apps de inteligencia artificial de la App Store, pese a que el pasado 10 de agosto el magnate hizo gratuito a Grok 4 para competir contra GPT-5.

¿Qué ha pasado?

El 7 de agosto, OpenAI lanzó su esperado nuevo modelo GPT-5 en España, un modelo unificado y más avanzado con mejoras de razonamiento, calidad de codificación y personalización. El mes pasado, en julio, xAI lanzó Grok 4, su principal rival de la mano de Elon Musk.

Para competir contra este lanzamiento por parte de OpenAI, Elon Musk permitió el uso de Grok 4 de forma totalmente gratuita a todos los usuarios a nivel internacional el pasado 10 de agosto, ayudando evidentemente a que su app ascendiera en los puestos de la App Store.

Tanto es así, que según relata 9to5Mac Grok alcanzó el quinto lugar en las descargas de la App Store y el segundo en la categoría de Productividad. Todo ello, eso sí, sin superar a una app de ChatGPT que ha reinado prácticamente desde hace meses.

A esto le sumamos que Apple ha estado incluyendo a ChatGPT en su contenido editorial, así como la asociación entre la firma de Cupertino y OpenAI para integrar el chatbot en su suite Apple Intelligence. Esto no ha gustado a Musk.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

El 12 de agosto, Musk escribía el siguiente mensaje: "Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA además de OpenAI alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una violación antimonopolio inequívoca".

No solo eso; también anuncian acciones legales inmediatas. Como colofón, Musk ha insinuado que este supuesto monopolio se debe al acuerdo entre Apple y OpenAI para potenciar Apple Intelligence y sus herramientas asociadas.

Sam Altman, CEO de OpenAI no se ha quedado callado ante esta acusación. "Esta es una afirmación notable, dado lo que he escuchado sobre lo que Elon hace para manipular a X para beneficiarse a sí mismo y a sus propias empresas, dañando a competidores y a personas que no le agradan", publica el magnate.

En un hilo de mensajes. Altman contraataca publicando una noticia que certifica la creación de un sistema que favorece la visibilidad de los tuits de Elon Musk antes que los del resto. "OpenAI seguirá concentrándose en crear excelentes productos", detalla el propio Altman.

Lots has been said about this, here is one thing: https://t.co/5selyH3Obv — Sam Altman (@sama) August 12, 2025

Por último, sentencia con una frase lapidaria contra Musk. "Espero que alguien consiga un contra descubrimiento sobre esto a mí y a muchos otros nos encantaría saber qué ha estado sucediendo", finiquita el CEO.