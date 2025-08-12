Adiós a aprender idiomas: los AirPods traducirán cualquier conversación de forma instantánea a partir de otoño

Las betas públicas de iOS 26 han ido llegando a España más rápido de la cuenta. Es obvio que Apple está metiendo el acelerador, preparando su sistema para su lanzamiento en otoño. Unas betas que están revelando todo tipo de funciones ocultas que no se vieron en la WWDC 2025.

En la keynote de Apple, la compañía de Cupertino anunció la función Live Translation, una novedad para traducir conversaciones usando FaceTime, mensajes y llamadas. Ya se filtró que estas traducciones acabarían llegando a los AirPods, y ahora la última beta lo confirma totalmente.

La sexta beta para desarrolladores de iOS 26 incluye un recurso de sistema que presenta un nuevo gesto que según lo que se muestra en la imagen invocaría un sistema de traducción simultánea para los AirPods. Esta novedad llevaría en desarrollo desde al menos principios de este año.

iOS 26 y su sistema de traducción simultánea

A principios del 2025, Mark Gurman (que vaticinó casi con total exactitud todo lo que se pudo ver en la WWDC 2025) aseguró que Apple estaba preparando una función de traducción simultánea en tiempo real usando los AirPods.

Esto se debe a una tendencia muy reciente de fabricantes que impulsan los sistemas de traducción con inteligencia artificial en sus auriculares. En julio, Mark Gurman volvió a la carga, detallando la traducción en vivo de conversaciones de los AirPods.

En palabras de Gurman, el sistema escucharía la conversación y transmitiría a los AirPods la traducción instantánea y en vivo de lo que dice nuestro interlocutor, usando Apple Intelligence y los sistemas de IA locales del iPhone.

Lo mejor es que esta es una novedad del propio sistema iPhone, y aunque presumiblemente requerirá unos modelos de AirPods más modernos, no nos obligará a comprar un nuevo teléfono o actualizar el hardware del mismo.

Imagen de la beta. 9to5Mac Omicrono

Es aquí donde llega la imagen filtrada por 9to5Mac. La beta para desarrolladores muestra una imagen de unos AirPods Pro 2, con una serie de palabras en varios idiomas y lo que parece ser un gesto para pulsar a la vez los dos lados de los vástagos de los dos auriculares.

Los textos incluyen inglés, francés, portugués y alemán, y está asociada directamente a la app Traducir. Los auriculares referenciados en esta novedad son los AirPods Pro 2 y los AirPods 4. No hay detalles sobre los AirPods Pro 1 o los AirPods 3.

Viendo la imagen, es inevitable pensar en que efectivamente, este es un método de traducción que se podrá ajustar tocando los vástagos de los auriculares. Tiene sentido, ya que así comunicamos al iPhone que debe traducir en tiempo real.

Desgraciadamente, la beta no da más detalles, sobre qué iPhone serán compatibles con los nuevos gestos o directamente qué auriculares soportarán esta función. La pista la da la compatibilidad a nivel de hardware de Live Translate.

I-D: Airpods 3, AirPods 4 y AirPods Pro Chema Flores Omicrono

Si pensamos en esta novedad como una expansión de la función Live Translate publicada en la WWDC 2025, entonces es fácil pensar en la necesidad de un iPhone compatible con Apple Intelligence. Es decir, un iPhone 15 Pro o superior.

Tampoco se sabe si Apple optará por lanzar esta función con iOS 26 en otoño (algo que se da por hecho, dado el recurso presente en la sexta beta de desarrolladores) o si por el contrario optará por dejar esta novedad únicamente para los iPhone 17.