Cuidado con esta nueva estafa online: ofrecen ver gratis la película 'F1' de Brad Pitt para robar el dinero de tus tarjetas

F1: La Película, producida por Apple y protagonizada por Brad Pitt, se ha convertido en el mayor éxito de taquilla en la extensa carrera del actor. Pero lo que para Pitt es una alegría, para otros puede ser un grave problema. La compañía de ciberseguridad Kaspersky advierte que la enorme expectación que ha levantado largometraje se ha traducido en una oleada de estafas en internet.

El cibercrimen está muy pendiente de la actualidad. Todo gran acontecimiento, desde los Juegos Olímpicos hasta conciertos importantes o simplemente la declaración de Hacienda, es un incentivo para estafar a un gran número de usuarios. Las películas taquilleras tampoco se libran.

Ofrecen ofertas para ver la película gratis mediante sesiones de streaming falsas, por ejemplo. Uno de los fraudes que ha localizado Kaspersky, promete una suscripción gratuita para ver la película online. La página web falsa, con un diseño oscuro llamativo, muestra un gran reproductor de vídeo con una imagen de Brad Pitt sacada del material promocional oficial.

Para ver la película sin coste, se pide al usuario que active una cuenta gratuita. Durante el registro, los ciberdelincuentes solicitan vincular una tarjeta bancaria, de la que posteriormente extraen todos los fondos disponibles. Finalmente, el acceso prometido a la película nunca se concede.

¿Cómo evitar ser estafado?

Kaspersky recuerda los puntos clave que deben seguirse a la hora de comprar por internet para evitar caer en este tipo de trampas. Todo el mundo puede sufrir una ciberestafa en algún momento. Es cuestión de tiempo, con la calidad que están adquiriendo en los últimos años, y por eso hay que extremar las precauciones.

Fotograma de la película. Apple Omicrono

Para empezar, hay que desconfiar de ofertas no solicitadas, como en ventanas emergentes o correos electrónicos. Si se ha decidido acceder a una página para consultar la oferta o información, conviene verificar la autenticidad del sitio web, que debe comenzar por “https://”, e ir acompañada de un candado en la barra de direcciones. También conviene revisar esta dirección en busca de errores ortográficos o nombres sospechosos.

Otra opción es consultar las páginas y redes oficiales de esas marcas que pueden haber informado de la estafa para alertar a sus clientes que se trata de ofertas falsas. Si se detecta algún engaño, se aconseja denunciar o informar a los responsables para que alerten a otros usuarios.

En el momento de la compra, hay que evitar compartir información personal. Solo se deben facilitar datos sensibles en plataformas seguras y verificadas. Por último, si vas a realizar el pago online, Olga Altukhova, experta en seguridad de Kaspersky, recomienda "usar tarjetas virtuales con límites de gasto".