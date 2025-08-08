El 'Google Maps' para no quedarte sin batería en el peor momento: señala los puntos de recarga de vehículos eléctricos

España es muy asidua a usar servicios de geolocalización para poder consultar todo tipo de información. Los llamados 'google maps' inundan la web con propuestas para visitar todo tipo de países desde la comodidad de nuestro salón o para revisar el alcance del 5G en nuestro país, entre otros.

Si tienes un coche eléctrico, entonces debes conocer Open Charge Map, una herramienta de geolocalización que como su nombre indica, sirve para ver de forma totalmente abierta los puntos de recarga en cualquier punto del mundo.

Un mapa que además es interactivo. No solo podemos ver los puntos en toda la totalidad del planeta, sino que podemos acceder a una serie de detalles sobre su localización, comentarios al respecto y detalles técnicos de los puntos.

Un mapa abierto para ver dónde cargar el coche

El mapa mostrará una serie de iconos verdes y naranjas en el mapa, con unos iconos en la parte interna de los mismos. Los iconos naranjas muestran los puntos que requieren una membresía o que no son de acceso libre, mientras que los verdes son los puntos abiertos.

Dentro del icono vemos otro más. Si el icono es de un rayo, entonces el punto es totalmente operativo. Si tiene un símbolo de dirección prohibida, entonces indica que solo es de uso privado, para visitantes, trabajadores, etcétera.

Open Charge Map. Manuel Fernández Omicrono

Los grises, por último, son puntos que están planeados para futuras fechas; es decir, que ya se ha ideado un punto de carga ahí, pero que todavía no es accesible para los usuarios. Todo ello, repetimos, distribuido en unos simples iconos fácilmente reconocibles.

Pinchando sobre ellos tenemos las restricciones de uso, el operador de la red, datos técnicos (el tipo de conexión y su velocidad) y toda la información detallada sobre su posición, incluyendo calle, código postal, comunidad, etcétera.

Si por algo se llama Open Charge Map, es porque este mapa es totalmente abierto para cualquier usuario que quiera contribuir al proyecto. Es decir, cualquier usuario puede modificar la información del mapa, incluir información, fotos y detalles adicionales si así lo quiere.

De hecho, todo el funcionamiento de este sitio se basa en patrocinadores monetarios y en la dedicada comunidad de usuarios que sigue manteniéndola, en la que se encuentran entidades como el Instituto Catalán de Energía (ICAEN), que provee datos para el mapa.

Ejemplo de ficha técnica de Open Charge Map. Manuel Fernández Omicrono

De momento, el principal sponsor de la web es Web Pro Fusion o webprofusion, una empresa de soluciones de software y consulta ambiental. La información y datos que se muestran en pantalla corren a cargo de licencias abiertas, como la Creative Commons.

Un enfoque tremendamente similar al que entornos totalmente colaborativos incluyen como sería la misma Wikipedia. Si bien es cierto que este software puede tener una fiabilidad mixta respecto a otras herramientas similares, es de gran utilidad para aquellos usuarios de vehículos eléctricos preocupados por su infraestructura de carga cercana.