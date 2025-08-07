Se filtra un importante detalle del próximo Apple Watch Ultra: la clave está en la beta de iOS 26

Muchos en España ya tienen señalado el próximo día 9 de septiembre en el calendario. ¿Por? Es la fecha filtrada de lanzamiento de los iPhone 17, unos teléfonos filtradísimos hasta la saciedad y que podrían llegar con un Apple Watch Ultra 3 bajo el brazo, según los últimos rumores.

Según adelanta MacRumors de la mano del usuario Aaron Perris, las últimas betas de iOS 26 incluyen una serie de imágenes de Apple Watch cuya resolución no concuerda en absoluto con ningún modelo actual de la empresa californiana.

La lógica dictamina que este nuevo reloj, si al final acaba lanzándose en septiembre, no será otro que el Apple Watch Ultra de tercera generación. Y es que el reloj más grande de Apple es precisamente el Watch Ultra 2, que sigue muy vigente a día de hoy.

Un Apple Watch de gran resolución

La clave está en esta imagen, que incluye una resolución muy concreta de un reloj de Apple: 422 x 514 píxeles. Si bien el Series 10 es el reloj con la mayor área de visualización, es el Watch Ultra 2 el que tiene más resolución, con 410 x 502.

Es decir, que el Apple Watch Ultra 3 que se rumorea en la filtración tendría una resolución ligeramente mayor, lo que podría implicar dos posibles escenarios: un aumento de tamaño próximo a los 50 milímetros o un panel más grande con menos bordes de pantalla.

El segundo sería el más plausible, ya que los Apple Watch Ultra ya son relojes voluminosos de por sí. Por ende, no es difícil imaginar un nuevo modelo que aprovechara mejor el panel, con un área de visualización más grande próximo al de los Series 10.

Es lógico pensar que si hay un Watch 3 a la vista, habrá un Watch Series 11 con él, que no tenga especiales cambios estéticos pero sí mejoras en su hardware interno, con mejores funciones del monitoreo de salud.

Apple Watch Ultra 2 en titanio negro Chema Flores Omicrono

En julio, Mark Gurman habló del lanzamiento de este Watch Ultra de tercera generación, con "dos mejoras significativas". La primera sería la conectividad satelital, sin necesidad de iPhone y capaz de enviar mensajes en los páramos más alejados.

Por otro lado, también llegaría una versión especial con 5G. Los Ultra ya son compatibles con redes LTE, pero no 5G; por fin esta conectividad llegaría a los relojes de la firma californiana. No es difícil pensar en un nuevo color para este modelo renovado.

También se ha hablado de un nuevo procesador S10 para este Apple Watch Ultra 3 y una carga rápida todavía más veloz. El año pasado, la empresa de la manzana mordida renovó este reloj con un acabado en titanio negro.