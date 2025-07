Zuckerberg, CEO de Meta, sobre la superinteligencia artificial: "queremos poner este poder en manos de las personas"

La industria tecnológica en España y en el resto del mundo ha estado vaticinando a los cuatro vientos un concepto: la superinteligencia artificial. Una idea superior a la de la AGI (Inteligencia Artificial General) que aspira a cambiar el mundo, o así lo cree Zuckerberg, CEO de Meta.

En un escueto y solemne mensaje escrito en Meta por parte del mismo Mark Zuckerberg, el magnate habla de lo que a su juicio se ha estado viendo en los últimos meses, como es la superinteligencia artificial. Su desarrollo, explica Zuckerberg, "ya está a la vista".

Estos comentarios no solo afianzan una cada vez mayor dedicación de Meta hacia este fin, sino que contrastan con aquellos que lanzó el CEO de OpenAI Sam Altman hace escasos meses. Según Altman, esta super IA estaría a unos pocos miles de días.

La superinteligencia artificial ya no es un concepto

La AGI o Inteligencia Artificial General refiere a una supuesta IA que pueda igualar en razonamiento, rendimiento y capacidades a las de la humana, capaz de realizar diversas tareas que para una inteligencia artificial serían sencillamente difíciles o imposibles.

Luego está la superinteligencia artificial, que pasa a ser el siguiente nivel lógico en la escala. Una IA que supera a los humanos en cualquier aspecto intelectual, siendo aún un concepto teórico e incluso filosófico más que una realidad.

Representación de la inteligencia artificial mikemacmarketing vía Wikimedia

Lejos de reservar su posición, Zuckerberg habla en su comunicado sobre esta idea. "Parece que en los próximos años, la IA mejorará todos nuestros sistemas existentes y permitirá la creación y el descubrimiento de cosas nuevas e inimaginables", relata la carta.

Define a esta nueva era como "una nueva era para la humanidad", y llega a comparar la revolución de la IA con la explosión de los avances tecnológicos respecto al pasado rudimentario del ser humano, cuando hace 200 años solo podía servir a la agricultura y a la supervivencia.

No solo eso; se declara sumamente optimista "en cuanto a que la superinteligencia ayudará a acelerar su progreso". Más importante aún, es que según Zuckeberg esta super IA tendrá el potencial de "iniciar una nueva era de empoderamiento personal".

La diatriba optimista de Zuckerberg omite de forma clara las preocupaciones que los expertos han manifestado sobre los peligros de esta superinteligencia artificial, capaz incluso de destruir a la raza humana si acaba descontrolándose.

Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Meta Platforms, en el acto de entrega de los premios Breakthrough el pasado 5 de abril. Reuters

En este sentido, Zuckerberg traza una línea clara: la concepción de una superinteligencia artificial personal, que ayude a los usuarios a alcanzar metas, crear, experimentar aventuras e incluso "ser un mejor amigo de quienes nos importan".

Sentencia explicando que el objetivo de Meta (firma que cambió su nombre para afianzar su fallido proyecto de metaverso de Facebook a Meta) es brindar esta superinteligencia personal a todos. "Creemos en poner este poder en manos de las personas", dice Mark.

El comunicado reniega completamente del enfoque que otras empresas suponen sobre la superIA, enfocada a la automatización del trabajo valioso. "En Meta, creemos que la búsqueda de las aspiraciones individuales por parte de las personas es la forma en la que siempre hemos progresado".

Por si fuera poco, Meta llega a plantearse un futuro en el que nuestros únicos y principales dispositivos informáticos serían las gafas potenciadas con superIA, que entiendan nuestro contexto e interactúen con nosotros a lo largo del día.

facebook

Sí que es cierto que Zuckerberg recoge el testigo en lo que a preocupaciones refiere. Es parco en detalles. "Planteará nuevas preocupaciones de seguridad. Tendremos que ser rigurosos a la hora de mitigar estos riesgos y cuidadosos con lo que decidimos publicar en código abierto", apostilla Zuckerberg.

Esta misiva llega semanas después de que Meta haya captado algunos de los talentos de IA más importantes del mundillo tecnológico a base de cantidades millonarias, que se cuentan por cientos de millones en salario para estas mentes.

Un proyecto que según recoge el The New York Times, está siendo altamente secreto, y cuyo objetivo es crear una startup dentro de Meta, un laboratorio de superIA que no esté obstaculizada por la burocracia intrínseca de Meta (aunque manteniendo sus recursos monetarios).