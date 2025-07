La policía y bomberos de Nueva York podrán revisar vídeos de crímenes grabados por los usuarios con una app

En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en España, es habitual usar aplicaciones comunitarias para resolver ciertos problemas. Es el caso de ICEBlock, una app para avisar de los controles de inmigración, sin ir más lejos. Nueva York se sustentará en una de sus apps más famosas.

Si vives en suelo estadounidense, es posible que conozcas Citizen, una aplicación colaborativa que se postula como una red de seguridad personal con alertas del 911 y vídeos compartidos de usuarios de accidentes y delitos.

Ahora, y tal y como ha anunciado Eric Adams, actual alcalde de Nueva York, Citizen enviará a sus ciudadanos alertas de seguridad pública en tiempo real. A cambio, autoridades de la ciudad accederán a las grabaciones compartidas de los usuarios.

Nueva York se sustentará en una app comunitaria

Citizen, al igual que ICEBlock, es una aplicación que ha ganado mucha tracción de cara al auge de la criminalidad vivido en EE.UU en los últimos años. Permite recibir y enviar alertas de seguridad de ciudadanos o de autoridades como el 911.

Esta aplicación permite ver exactamente qué está ocurriendo y dónde está ocurriendo, con vídeos en vivo que muestran concretamente qué ocurre. En la sección de comentarios se pueden aportar todavía más datos respecto a lo ocurrido.

Citizen. Citizen Omicrono

Nueva York pretende aprovechar su potencial en dos sentidos. Mientras que las agencias de seguridad podrán enviar alertas a la plataforma directamente, los departamentos de policía, emergencias y bomberos accederán a un portal para revisar estas grabaciones.

Lo hará a través de una cuenta, llamada Seguridad Pública de Nueva York, que enviará notificaciones de seguridad pública, emergencias climáticas, incidentes importantes y otros eventos similares divididos en vecindarios, códigos postales o distritos de usuarios.

Por contra, los departamentos de seguridad más importantes de la ciudad neoyorquina tendrán acceso a una plataforma especializada dentro de Citizen para revisar las grabaciones que los propios usuarios comparten en esta red.

Esto no es algo nuevo; Citizen, que permite enviar alertas a dispositivos móviles cercanos tras llamadas al 911, ya permitió en anteriores ocasiones a las autoridades acceder a información de la app, siempre y cuando se cumplan ciertas garantías oficiales.

Los internautas estadounidenses no han tardado en reaccionar a la noticia, y no están muy contentos. Que algunas empresas colaboren con plataformas similares no es algo raro, pero esta unión podría sentar un precedente anti-privacidad, dicen algunos.

Y es que aunque los vídeos sean públicos, el hecho de que unas autoridades en tela de juicio puedan ver estos metrajes a cambio de una nueva cuenta de seguridad no parece haber aplacado la furia entre los usuarios.