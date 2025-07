De 'Stumble Guys' a 'Monopoly GO!', así se desarrollan juegos de éxito mundial desde España: "Hace 10 años era inimaginable"

La industria de los videojuegos es una de las más importantes del mundo. Un sector que en España ha vivido una acelerada evolución, ya que el país cuenta con una gran variedad de estudios que han llevado importantes títulos a las principales plataformas, como Temtem a PlayStation 5.

En el sector de los videojuegos para móviles destaca Scopely, compañía que recientemente ha inaugurado en el distrito 22@ del barrio del Poblenou de Barcelona su nuevo hub de desarrollo de videojuegos, tecnológico y creativo de 8.500 metros cuadrados.

Scopely es la empresa de videojuegos más grande de España en número de empleados, con más de 1.000 profesionales —700 en Barcelona, 120 en Sevilla y unos 180 en remoto—, y ha desarrollado títulos destacados, como Monopoly GO!, Star Trek Fleet Command o Stumble Guys.

Con el nuevo hub la empresa centraliza sus equipos que hasta ahora estaban repartidos en dos oficinas de la ciudad. Un centro que "es el más grande a nivel mundial de Scopely", según indica Hugo Pibernat, CTO de Playgami y responsable de Scopely en Barcelona, a EL ESPAÑOL - Omicrono, quien también nos ha contado cómo es desarrollar juegos de éxito desde la ciudad condal.

"Aquí estamos haciendo juegos como Stumble Guys o Scrabble GO y uno nuevo que todavía no se ha anunciado. Esta oficina nos va a permitir que vengan nuevos proyectos. Es un hub muy especial donde la gente de Scopely prefiere iniciar un proyecto en Barcelona y no en ningún otro lugar", indica Pibernat.

De Barcelona al mundo

Barcelona es considerada actualmente como la capital española del videojuego, aunque originalmente había más desarrollo en Madrid. Esto se debe a que "hubo una empresa que tuvo mucho éxito aquí, Social Point, que creció bastante y luego la terminó comprando la estadounidense Take-Two".

Después, se fusionaron con Zynga y "crearon un caldo de cultivo de talento alrededor del móvil y creo que eso es lo que disparó a Barcelona, que es una ciudad muy atractiva, con una gente que estaba empujando en un momento en el que casi no había desarrolladores móvil a nivel mundial".

Las oficinas de Scopely en Barcelona. Scopely Omicrono

Hugo Pibernat destaca que en Scopely "hemos conseguido que Barcelona sea el principal lugar de desarrollo" de la compañía, que tiene a sus espaldas unos de los videojuegos para móviles más exitosos del momento, como es Stumble Guys. Y estos se desarrollan en la ciudad condal.

Trabajar en ellos "es algo sorprendente", apunta el directivo, ya que "cuando estás desarrollándolos realmente no sabes si va a ser un éxito absoluto a nivel mundial o local. Y puede que un juego triunfe en un país, pero no en otro. Nunca se sabe".

Las oficinas de Scopely en Barcelona. Scopely Omicrono

Aun así, Pibernat explica que en todo el proceso de desarrollo de un juego se naturaliza, "gusta o no" y "cuando luego de repente funciona, dices: '¡caramba! hemos llegado desde Barcelona a todos los países del mundo, hemos traducido el juego a una variedad de idiomas, lo pueden jugar en cualquier rincón del planeta...'. Es muy sorprendente y especial".

El directivo señala que quizá otros países puedan estar más habituados a algo así y pone de ejemplo Estados Unidos, concretamente la ciudad de Los Ángeles donde se graban películas que tienen una distribución mundial. "Pero aquí es muy especial. Creo que hay pocas industrias donde desde España puedes llegar al mundo entero", añade Pibernat.

La industria de los videojuegos para móviles ha crecido considerablemente después de la pandemia por la COVID 19 y se ha creado una gran expectación a su alrededor. Y cuando "una empresa quiere hacer un esfuerzo adicional o crecer a nivel de desarrollo, tiene a Barcelona como uno de los top tres sitios donde lo va a hacer. Y esto hace 10 años era inimaginable, se elegían ciudades como Londres o Berlín".

Crear juegos para móviles

Scopely es una empresa que se centra en los videojuegos para móviles, aunque con su exitoso Stumble Guys ya han dado el salto a las consolas y PC. Y lanzar un juego en estos dispositivos es un proceso muy diferente a hacerlo en PlayStation o Xbox.

Stumble Guys en un iPhone. Nacho Castañón Omicrono

Esto se debe a que "en la parte de consola está mucho más protegida la distribución. El dueño de la plataforma ve el juego como un potencial riesgo, que pueda bajarles el caché si no gusta, u otras cosas. Sin embargo, en móvil es mucho más permisivo".

Pibernat explica que desarrollar un juego para móvil es "un proceso más orientado a que sea iterativo. Sacamos un juego con unas funcionalidades, que funcione sin bugs y luego lo vas mejorando poco a poco, y todo el rato puedes publicar contenido"

Stumble Guys en un iPhone. Nacho Castañón Omicrono

Es decir, pueden lanzar pequeñas mejoras de forma continua, mientras que "en consola, el proceso de publicación de una nueva versión requiere una serie de comprobaciones que hacen que no puedas actualizar el juego cada dos semanas, por ejemplo".

El directivo de Scopely también se anima a dar las claves a tener en cuenta a la hora de desarrollar un juego para móviles "en un mercado increíblemente competitivo, porque el hecho de que sea mucho más accesible hace que haya millones de desarrolladores sacando juegos todo el rato".

Las oficinas de Scopely en Barcelona. Scopely Omicrono

Pibernat explica que "no es suficiente con que un producto sea muy bueno", sino que "hay que tener claro cómo vas a hacer la distribución, cómo vas a llegar a los usuarios, hay que entender bien la parte de marketing, de cómo y dónde aparecer, los costes que tiene esto, etcétera".

Mientras que en la creación de un juego para móviles, "que suelen tener mecánicas más simples", hay que tener "una que atraiga al jugador". También es importante la identidad creativa del título. Es decir, qué universo estás creando e invitando a la gente a venir y el contexto del mismo que va a crear una comunidad".

En el caso de Star Trek Fleet Command de Scopely "ya estás sugiriendo que es para gente a la que le guste Star Trek o para aquellos interesados en ese universo". Por lo que Pibernat destaca que lo ideal es "encontrar una muy buena unión entre la mecánica, el diseño del juego y la identidad del mismo".

Y para ello se necesita "gente muy buena en la parte creativa, que sean visionarios a nivel de diseño de juegos, que puedan crear la mecánica adecuada y sus funcionalidades satélite... También se requiere de grandes programadores. Al final esto es un software y tiene que funcionar bien. No hay nada más frustrante que la aplicación falle o vaya lenta; y no todo el mundo tiene un iPhone 16".

De Monopoly GO! a Stumble Guys

Monopoly GO! ha sido el último gran éxito de Scopely. Un título que lleva al tradicional juego de mesa a los dispositivos móviles, "con partidas de cinco minutos, sesiones muy pequeñas en las que jugar con amigos y una experiencia muy accesible. Se trata de un universo conocido por todos con un estilo muy modernizado y con un trabajo creativo excepcional".

"Es el mismo universo pero totalmente actualizado, con muy buen gusto. Scopely ha llevado el juego creativamente al límite, a un nivel de excelencia. Todo está al detalle y al final eso genera un cierto placer, el juego funciona muy suave. Monopoly GO! es un juego muy accesible con el que jugar con amigos en tiempo real", añade.

Tráiler de Monopoly GO!

Sin embargo, Stumble Guys es uno de sus juegos más jugados en todo el mundo. "Es el título más relevante que sacamos hasta la llegada de Monopoly GO!, no sólo a nivel económico u otros aspectos. Fue el primer juego donde conseguimos un hito cultural donde no es únicamente el videojuego, sino todo lo que le rodea", explica Hugo Pibernat.

Stumble Guys no es sólo un videojuego, cuenta con una gran variedad de merchandising y hasta cartas coleccionables que los niños intercambian. "Da igual el momento en el que esté el juego, hemos creado un universo que gusta mucho a la gente y con eso te puede empezar a plantear si debemos hacer otras cosas, como una película", añade el directivo.

Así es Stumble Guys

Y es en Scopely "no hay ninguna otra IP que hayamos creado donde tengamos peluches, juguetes, mochilas del cole... hay tantas cosas que hace que Stumble Guys sea muy especial para nosotros. Es algo muy bonito y muy de agradecer".

Stumble Guys es un juego multijugador battle royale masivo en grupo de derribos donde pueden jugar hasta 32 usuarios en línea y en el que hay varias rondas que aumentan en dificultad y los jugadores se eliminan hasta que solamente quede uno, el vencedor de la partida.

Una partida de Stumble Guys. Stumble Guys Omicrono

Un título que ofrece una jugabilidad sencilla, personajes divertidos, y un ritmo frenético que "son el éxito del juego. Stumble Guys te permite disfrutar de partidas rápidas de cinco minutos junto con amigos con unas mecánicas sencillas, es un juego muy sencillo".

Pibernat apunta que en Scopely hacen todo lo posible para que sus juegos "sean maravillosos y les encanten al grupo de gente que lo va a jugar", pero son conscientes de que "no todos los juegos son para todo el mundo". Y asegura que, en ese sentido, Stumble Guys "tiene algo especial".

Stumble Guys recuerda en gran medida a Fall Guys, un videojuego similar que se volvió muy popular en la pandemia por la COVID, pero Pibernat asegura que son muy diferentes. "Nuestro juego viene de pequeño grupo de desarrolladores en el norte de Finlandia que querían demostrar que se podía hacer un juego en el que todo el mundo juega en tiempo real contra otros en el móvil".

"Al ser para móviles, Stumble Guys tiene un diseño un poquito menos preciso, más inocente, algo que se pierde en consolas, donde es algo más serio". Una de las claves de los juegos de Scopely es que son free-to-play, es decir, "puedes jugarlos y explorarlos completamente sin tener que pagar. No hay ninguna barrera".

Stumble Guys. Scopely Omicrono

Eso sí, los títulos como Stumble Guys cuentan con anuncios, pases o micropagos "para adquirir cosméticos. Hay jugadores que están metidos en el universo de los juegos y quieren invertir en su experiencia de forma adicional. Tenemos muchos jugadores que juegan a todo el juego de forma gratuita".

El directivo lo compara con la idea de ir a un concierto de música y del que quiere comprarse una camiseta o algún tipo de merchandising del grupo. "No hay que ver las microtransacciones como nada más allá que una inversión en ese universo y que cada persona puede invertir al nivel que le apetezca", apuntilla Hugo Pibernat.

Las oficinas de Scopely en Barcelona. Scopely Omicrono

Al mismo tiempo, afirma que la prioridad absoluta de la compañía "es tener una audiencia y que la gente quiera jugar cada día. La esencia de nuestro negocio es ganarnos el respeto de los jugadores. Queremos que estén aquí y que sepan que Scopely siempre va a estar intentando crear juegos que les encanten".

El futuro de los videojuegos

En 2024, los juegos de Scopely, empresa que aterrizó en España en 2017, alcanzaron cerca de 500 millones de jugadores a escala global, algo que la compañía no esperaba. Pibernat indica que la empresa no asume nada y siempre trabaja desde la humildad.

Monopoly GO!. Monopoly GO! Omicrono

"Cada jugador que viene aquí a jugar y cada jugador que vuelve, es una fiesta para nosotros porque trabajamos muy duro para eso. Uno nunca espera poder atraer a tantos jugadores y si vienen es fruto del trabajo de años", afirma el directivo.

Pibernat señala que fue la cristalización del proyecto de Monopoly GO! lo que les ha permitido traer a todos estos jugadores, "pero es un dato excepcional. Es más gente que quiere jugar, más trabajo que tenemos que hacer, más responsabilidad y es algo muy importante para nosotros".

Tras este hito, los planes de la compañía pasan por "explorar otras plataformas, como hemos hecho con Stumble Guys, ver cómo podemos ir más allá del móvil sin abandonarlo, ya que siempre a ser una fortaleza y queremos seguir haciendo grandes juegos en móvil".

Incluso en su camino también está la idea de "adentrarse a otros géneros de juegos, intentar innovar en ellos", todo ello con "Barcelona y España siendo muy importante para nosotros, y esperamos crecer en trabajadores en un futuro".

Las oficinas de Scopely en Barcelona. Scopely Omicrono

En cuanto a lo que se pueda esperar de los juegos para móviles en los próximos años, el directivo apunta que la industria ha hecho mucho en cuanto al nivel de funcionalidades y capacidades, pero "queda trabajo por hacer en la parte gráfica".

En ese sentido, espera que "en cinco años veamos experiencias y juegos para móviles cada vez más cercanos a las consolas y al cine, pero en tu teléfono. Que digas, '¿cómo han sido capaces de meter esto en esta pantalla tan tan pequeña?'".