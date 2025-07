Apple Music celebra su décimo aniversario con mejoras en Replay y homenajes a las canciones más reproducidas

El pasado 30 de junio de 2025, se celebraba en España y en todo el mundo el décimo aniversario de Apple Music. El servicio, que rivaliza directamente con Spotify y que se renovará muchísimo en iOS 26, recibirá una plétora de novedades para conmemorar sus 10 años de existencia.

Apple ha aprovechado la ocasión y ha anunciado numerosas actualizaciones sobre Apple Music, incluyendo una versión especial de Replay llamada All Time para escuchar todo lo que los usuarios han escuchado desde hace años.

Además, la radio de Apple Music retransmitirá las 500 canciones más reproducidas en los últimos 10 años en una cuenta regresiva especial que comenzará el 1 de julio y acabará el día 5. Se sintonizarán 100 canciones diarias, culminando en una playlists con todas estas canciones.

Los 10 años de Apple Music

Fue el pasado 8 de junio de 2015, en la vigésimo-sexta conferencia de desarrolladores de Apple cuando la firma de Cupertino anunció el estreno de Apple Music, el servicio propietario de música en streaming de la empresa que rivalizaría con Spotify.

Tras su presentación, el 30 de junio de ese mismo año aparecía el servicio. Los usuarios de Android tuvieron que esperar, ya que fue lanzado para el servicio de Google en noviembre. Recordemos que Apple Music nació, en parte, por la compra de Apple de Beats.

Fotomontaje con el logo de Apple Music. Manuel Fernández Omicrono

Apple Music Radio será el elemento central que potencie esta celebración. Esta semana estará repleta de especiales y de programaciones en vivo complementarias, que repasarán la historia del servicio y sus momentos álgidos.

El evento de ocho horas, retransmitido íntegramente por Apple Music Radio, contará historias de momentos más destacados de los artistas, hitos culturales, lanzamientos exclusivos, etcétera. A esto debemos sumarle la ya mencionada cuenta regresiva de las 500 canciones más escuchadas.

No obstante, Apple ha pensado en aquellos que no estén interesados en esta retransmisión especial. Presentan Replay All Time, una versión de la experiencia anual de Replay para escuchar no solo lo que han escuchado este año, sino todo lo que han escuchado desde que se unieron a Apple Music.

Apple Music Replay es la función que rivaliza directamente con Spotify Wrapped; un compendio de datos que recoge todo aquello que hemos escuchado en todo el año, con la diferencia de que Spotify se reserva esto para finales de año, y Apple lo hace mes a mes.

All Time permitirá a los suscriptores revisar en una playlist de Replay todo aquello que han escuchado desde que se unieron a la suscripción. Lógicamente, los usuarios más veteranos tendrán listas de reproducción más abultadas, mientras que los más recientes, al contrario.

Por último, Apple ha anunciado además un espacio de estudio de última generación en Los Ángeles, un espacio para crear contenido por artistas, innovar en audio y permitir a los fans visitar la historia de sus artistas preferidos.

Apple Music Apple Omicrono

El espacio incluirá dos estudios de radio avanzados con reproducción en audio espacial, escenario sonoro de 371 metros cuadrados para eventos y proyecciones y hasta una sala de mezclas de audio espacial, además de un laboratorio de fotografía, cabinas de aislamiento, etcétera.