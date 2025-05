Apple va a por Nintendo: podría presentar una app dedicada a videojuegos días después de ponerse a la venta la Switch 2

Apple quiere conquistar aquellos sectores donde aún no es líder como la inteligencia artificial o los videojuegos. El próximo 9 de junio, durante su conferencia de desarrolladores, repasará sus planes en IA, que algunos llegan con retraso, pero también anunciarían una nueva aplicación dedicada a videojuegos.

Varias fuentes apuntan a esta posibilidad. Por un lado, Marc Gurman, analista de Apple, afirma en Bloomberg que la aplicación llegará a iPhone, iPad, Mac y decodificadores Apple TV a finales de este año. También Digital Trends ha informado de la compra por parte de Apple de un importante estudio de videojuegos.

Este medio ha sido el primero en informar de la adquisición de RAC7 Games, el estudio responsable del popular juego Sneaky Sasquatchen, presentado en 2019 para Apple Arcade. Es la primera vez que Apple adquiere un estudio de videojuegos en toda su historia.

Jugando a un videojuego en el iPhone. SCREEN POST en Unsplash Omicrono

Sin embargo, la empresa californiana asegura que no se trata de una estrategia más allá de ayudar a este pequeño equipo de creadores a expandir su juego en Apple Arcade. Aseguran a Digital Trends que seguirán colaborando con más estudios externos para integrar nuevos títulos.

A principios de este mes de mayo, Apple anunció una nueva tanda de cinco juegos para Apple Arcade, incluyendo uno dedicado por completo a la experiencia de sus gafas de realidad virtual Apple Vision Pro.

En los últimos años, los desarrolladores han añadido juegos de alta gama como Resident Evil, Death Stranding y Assassin's Creed a la tienda Apple Store. Este impulso a nivel de software se ha acompañado por mejores procesadores entre otros elementos de hardware en los dispositivos de la marca.

La noticia llegaría en junio unos pocos días después del esperado lanzamiento de la Switch2 por parte de Nintendo, que se pondrá a la venta el 5 de junio. También supone una forma de unificar su oferta de juegos, frente a otros como Fortnite de Epic Games con el que ha batallado en los tribunales durante años por discrepancias en la forma de pago.

Apple Vision Pro Apple Omicrono

Según Gurman, la nueva aplicación incluirá contenido editorial de Apple sobre nuevos títulos, ofrecerá acceso a la sección de juegos de la App Store y promocionará Arcade, la suscripción de la compañía de 6,99 euros al mes. También reemplazará a Game Center, red social dedicada a videojuegos de Apple.

No obstante, las fuentes consultadas por Gurman, que han podido probar la nueva aplicación, indican que posiblemente no suponga un cambio drástico para los jugadores y creadores de títulos premium. Apple no es considerada un gigante de este sector y sus ordenadores no suelen rivalizar con otras marcas como Razer.

La aplicación, con el resto de novedades de iOS, se presentarán en junio, pero no llegarán a los consumidores hasta septiembre, cuando se lance la nueva versión de software junto a los nuevos iPhone.