Apple va a por Google Maps: así ya puedes usar la aplicación Mapas desde la web de cualquier ordenador

Servicios de geolocalización hay muchos, y muy variados, pero Google sin duda alguna domina el mercado. Desde hace un tiempo, Google usa su aclamado servicio Google Maps para controlar cómo se mueven los incendios forestales en España, y sus múltiples opciones de configuración permiten a los usuarios, entre otras cosas, avisarles siempre de los radares. Apple, en su cruzada contra este servicio usando Apple Maps, ha abierto su servicio en navegadores de forma total.

Apple presentó en el año 2024 una versión beta de Apple Maps en la web, un hito que permitía a los usuarios de otras plataformas, ya fuera en escritorio o en iPad, acceder a esta plataforma fuera del ecosistema de Apple. El problema es que esta versión en beta solo se podía ver en estos dispositivos. Es decir, que para usar Apple Maps en el navegador, tenías que usar el software en beta y sí o sí en un navegador de escritorio o de tableta.

Ahora, Apple ha sacado Apple Maps de beta y le ha dado soporte para navegadores móviles. Así, Apple Maps ahora se puede usar en los navegadores de iOS y de Android, abriendo este sistema prácticamente a todos los competidores de la firma de la manzana. Y efectivamente, lo hemos probado.

Usar Apple Maps desde un navegador

¿Para qué querría un usuario utilizar Apple Maps, si no es con la aplicación? Lo cierto es que hay muchos motivos; necesitar usar sus funcionalidades en caso de no tener la app instalada o como alternativa a Google Maps, sobre todo si usamos un dispositivo que no sea de Apple. De nuevo, la versión anterior solo se podía usar si se accedía desde un ordenador o una tablet.

Esto cambia, con el dominio maps.apple.com como principal portal a esta versión web de Apple Maps. Obviamente esta variante no tendrá absolutamente todas las mejoras que su homónima en forma de app sostiene, pero funciona razonablemente bien. Permite explorar el mapa, buscar puntos de interés, ver guías o encontrar direcciones, además de ver el mapa en sus versiones políticas o de relieve.

Capturas de Apple Maps en un móvil Android. Manuel Fernández Omicrono

Algunas de sus limitaciones incluyen la imposibilidad de iniciar sesión con una cuenta de Apple para, por ejemplo, acceder a los lugares guardados en marcadores. Tampoco se puede ver el mapa del transporte público y evidentemente, la novedad de ver edificios emblemáticos en 3D tampoco se puede aprovechar. Nada dramático, desde luego, ya que de nuevo sirve como un parche para ciertas situaciones.

De hecho, los usuarios de iOS que ya tengan Apple Maps instalado en su iPhone (o en definitiva, en cualquier producto de Apple, como un Mac o un iPad) no notarán diferencia alguna. Sin embargo, es un salvavidas y una oportunidad para el resto de usuarios que quieran probar las mieles de este servicio, y no depender del eterno Google Maps ni de sus alternativas de navegación. Por supuesto, su uso es completamente gratuito para todos los usuarios que ingresen a la web.