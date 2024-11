Esta es la canción más buscada en Shazam en su historia: un 'temazo' atemporal identificado 45 millones de veces

Apple sigue 'petándolo' en España con sus servicios y plataformas. Apple Music se adelantaba a Spotify con sus playlists recopilatorias del 2024 y su homónima, Apple Music Classic, aterrizaba finalmente en CarPlay recientemente. Ahora le toca el turno a Shazam, el servicio de Apple para reconocer canciones y que acaba de alcanzar un hito sin precedentes: ha reconocido más de 100.000 millones de canciones. Y una sobresale por encima del resto.

Apple ha sacado pecho de este nuevo logro realizado por su app Shazam, usada por millones de personas en todo el mundo, tanto en el lado de Android como en el de iOS. Estas 100.000 millones de canciones equivalen a 12 canciones reconocidas por cada persona que hay en el mundo, un dato que revela la magnitud de lo que ha logrado este servicio.

Es por ello que en este logro, resalta otro más: la de la canción más buscada con Shazam, que por supuesto tiene título. Dance Monkey, de la cantante Toni Watson (aka Tones and I, de 31 años). Un tema que ya lleva sonando en las radios desde hace cinco años, y que acumula más de 2.000 millones de reproducciones en YouTube.

Lo más buscado en Shazam

Desde Apple explican que la canción más buscada en Shazam, con 45 millones de identificaciones es Dance Monkey, de Tones and I, lanzada el 10 de mayo del año 2019. Una canción que en su día llegó a romper prácticamente todo Internet, y que se posicionó como el tema número uno en más de treinta listas de las canciones más escuchadas en todo el mundo. Hasta se llegó a colar en el top 10 de otros tantos países, incluyendo Estados Unidos.

No solo eso; Dance Monkey tiene el logro de haber roto varios récords. Permaneció 10 semanas en el número uno del Australian Singles Chart, lo que le valió al tema el récord de la canción hecha por una persona australiana más semanas en el top. En noviembre de ese mismo año, rompió el récord de permanecer más semanas en esta posición en toda la historia de la lista, destronando a Shape of You, del cantautor Ed Sheeran.

Captura del vídeo 'Dance Monkey'.

Por otro lado y más alejada en el tiempo está Beautiful Things, de Benson Boone, que fue la primera canción lanzada este año en alcanzar los 10 millones de identificaciones. Además, fue la canción que más rápido consiguió estas 10 millones de identificaciones, con apenas 178 días. Sin embargo, está lejos de conseguir los 100.000 millones de identificaciones de Shazam; eso le llevaría más de 4.800 años.

Shazam comenzó su andadura en el año 2002, hace casi 23 años, y lo hizo en forma de un curioso servicio de SMS. En Reino Unido (lugar donde comenzó a operar la plataforma) los usuarios mandaban un mensaje de texto al 2580 y recibían un segundo mensaje con el nombre de la canción y el artista. Inevitablemente, esto causó que en 2018 Apple comprase Shazam.

Apple | Manuel Fernández Omicrono [Lo nuevo de Apple Music te permite 'sentir' millones de canciones usando la vibración de tu iPhone]

Eso sí, Shazam ya estaba disponible en forma de aplicación en los servicios de Apple, ya que la compañía integró el servicio en iOS y en la App Store en 2008. En verano de 2011, Shazam ya había reconocido más de 1.000 millones de canciones. Tras la compra de los de Cupertino, el servicio se transformó no solo en una app, sino en la base de numerosas funciones, como la novedad Reconocimiento de Música en iOS y macOS que permite identificar temas alrededor de los usuarios.

Desde entonces, Shazam ha ido integrándose más y más en el ecosistema de la manzana mordida. En watchOS, el sistema operativo de los relojes de la compañía se añadió Shazam como widget al grupo inteligente del reloj, para conseguir un reconocimiento de canciones más proactivo. También se ha integrado con los botones de acción recientemente introducidos en los Apple Watch e iPhone de nueva generación.