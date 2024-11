Los deepfakes se multiplican en las elecciones de EEUU: así tratan de influir los vídeos falsos en los resultados

Una persona sujetando un papel en el que pone "he votado". Manny Becerra/Unsplash Omicrono

Estados Unidos elegirá al que será su próximo presidente hoy, martes 5 de noviembre, que saldrá entre la candidata demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump; aunque en España el resultado se conocerá durante la madrugada del miércoles. Un evento que lleva tiempo siendo objetivo de los hackers, quienes han atacado las campañas de los dos candidatos y que están usando la inteligencia artificial (IA) para desinformar; algo que no parece cesar, ya que el FBI ha alertado al público de la aparición de vídeos falsos, conocidos como deepfakes, antes de la jornada electoral.

Mientras el país norteamericano se prepara para el esperado día de las elecciones presidenciales, el FBI ha dado la voz de alarma sobre el creciente número de vídeos falsos o deepfakes que se hacen pasar por la agencia y que giran en torno a la seguridad electoral. "Estamos al tanto de dos vídeos que afirman falsamente ser del FBI en relación con la seguridad de las elecciones, uno en el que se afirma que el FBI ha detenido a tres grupos vinculados que cometen fraude electoral y un segundo relativo al Segundo Caballero [Doug Emhoff, marido de Kamala Harris]", ha indicado el organismo en X (Twitter).

La agencia federal de investigación e inteligencia de Estados Unidos ha resaltado en su comunicado compartido en la popular red social que "estos vídeos no son auténticos, no son del FBI y el contenido que muestran es falso". Una situación que no ha hecho más que aumentar la preocupación por la desinformación y los deepfakes a medida que se acerca el momento de votar. En ese sentido, el organismo también ha indicado que con ellos los ciberdelincuentes buscan influir en la percepción pública y afectar a la seguridad de las elecciones.

FBI Statement on False Videos. pic.twitter.com/UJzjDLd8p2 — FBI (@FBI) November 2, 2024

"La integridad de las elecciones es una de nuestras máximas prioridades, y el FBI trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden estatales y locales para responder a las amenazas electorales y proteger a nuestras comunidades mientras los estadounidenses ejercen su derecho al voto. Los intentos de engañar al público con contenidos falsos sobre las operaciones del FBI socavan nuestro proceso democrático y pretenden erosionar la confianza en el sistema electoral", ha indicado la agencia.

No sólo eso, sino que el FBI también ha animado a todo el mundo "a buscar información sobre las elecciones y el voto en fuentes fiables, como su oficina electoral local. Y si sospecha de una actividad delictiva, le pedimos que comunique esa información a las fuerzas del orden estatales o locales o a su oficina local del FBI". Mediante el uso de herramientas de edición basadas en inteligencia artificial, los hackers pueden crear vídeos falsos o deepfakes para desinformar e influir en los votantes.

Unos vídeos que pueden parecer casi indistinguibles de la realidad, pudiendo mostrar a un personaje público dando un discurso que nunca pronunció, por ejemplo, para engañar a una gran audiencia. Aun así, el FBI ha compartido una guía para identificarlos. En ella, la agencia ha señalado a los votantes que deben comprobar la información de sitios creíbles, como fuentes gubernamentales; desconfiar de la información que no esté verificada, especialmente si el material contiene noticias sensacionalistas o imposibles; y denunciar aquellos vídeos o publicaciones sospechosos en las redes sociales o, incluso, a las fuerzas de seguridad pertinentes.