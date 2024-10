Así se está utilizando la inteligencia artificial para desinformar e influir en las elecciones de Estados Unidos

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta muy popular en España que ha evolucionado mucho con el paso del tiempo, pudiendo realizar una gran variedad de tareas, como detectar enfermedades en tiempo real con sólo ver el color de la lengua. Sin embargo, también hay quien la emplea para hacer el mal, como es el caso de los ciberdelincuentes para realizar ataques o quien usa esta tecnología para crear imágenes falsas e influir así en la gente y hasta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Desde la newsletter Garbage Day han recopilado una serie de escenarios recientes en los que los usuarios han utilizado la inteligencia artificial para crear imágenes falsas con el objetivo de viralizarlas en las diferentes redes sociales y desinformar. Por ejemplo, a finales de la semana pasada salieron a la luz una serie de imágenes de una niña y un perro siendo rescatados de una inundación que corrió como la pólvora en Facebook y X (Twitter); y que hasta compartieron algunos políticos estadounidenses.

Aunque ahora Meta marca este tipo de contenido con una advertencia que indica 'foto alterada', esta imagen llegó a muchos rincones del mundo. Algunos usuarios de redes sociales llegaron incluso a creer que se trataba de una fotografía real. El mismo medio también ha indicado que los republicanos en Estados Unidos están utilizando la devastación actual del huracán Helene como una cuña política, inundando las redes sociales con desinformación y para influir en las elecciones presidenciales de EEUU; como puede ser perfectamente el caso de esta imagen generada por IA de la niña y el perro en una inundación.

Una imagen de una niña en una inundación generada por una IA. Facebook Omicrono

Aunque lo cierto es que encontrar el origen de estas imágenes es una tarea imposible. El problema está en que en las redes sociales existen una serie de etiquetas, como #NorthCarolina en Facebook, en la que aparecen una gran variedad de imágenes generadas por inteligencia artificial sin etiquetar; además de vídeos mal atribuidos de otros desastres naturales y teorías conspirativas sin sentido.

Incluso hay una que se ha vuelto muy viral que comenzó en TikTok en la que se afirma que las inundaciones no se debieron al huracán, sino que fueron provocadas por el hombre debido a unos yacimientos de litio y empresas de inteligencia artificial. Hasta hay quien señala que la inundación es obra del gobierno federal. Unas teorías que luego llegaron a Instagram y X, entre otras plataformas.

Otro de los problemas que señalan desde la conocida newsletter es que a los usuarios que comparten tanto las fotografías generadas por inteligencia artificial como las teorías conspirativas no les importa realmente si son reales o no. Otro asunto a atajar es la comprobación de este tipo de contenidos, ya que para aquellos que los comparten no es más que la prueba de que "ellos" no quieren que las veas. En ese sentido, hay una foto que circula en Facebook que se volvió viral y en la que aparece Donald Trump en una inundación ayudando a los residentes afectados.

Y en el pie de foto se dice "no creo que Facebook quiera esta foto en Facebook. La han estado borrando". Y es curioso porque los 'feeds' de los usuarios están ahora repletos de imágenes generadas por inteligencia artificial que se están compartiendo entre una gran cantidad de cuentas creyendo que son totalmente reales. Y es que otro de los objetivos de este tipo de contenidos es el de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre.

En ese sentido, en internet ya se han visto una gran variedad de contenidos generados con IA, como imágenes, los conocidos deepfakes o vídeos hiperrealistas, y hasta audios; y que dan forma a diferentes narrativas con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones. Por ejemplo, Los partidarios de Donald Trump han utilizado esta tecnología para ponerlo en situaciones heroicas o que ayudan a su reputación.