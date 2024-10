Mark Zuckerberg presiona a EEUU: quiere que la inteligencia artificial de Meta sea la que utilice "todo el Gobierno"

Hace tiempo que la inteligencia artificial (IA) pasó de ser una anécdota a toda una realidad, y es que esta herramienta se utiliza habitualmente en España y todo el mundo. Una tecnología que es capaz de generar textos e imágenes y hasta de escribir una cuarta parte del código de Google. Y una de las empresas que más está apostando por ella es Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, quien está presionando al gobierno de Estados Unidos para que utilice Llama, su modelo de IA.

Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, aseguró recientemente que la compañía está "trabajando con el sector público para adoptar Llama en todo el gobierno de Estados Unidos". Un comentario que el directivo realizó este miércoles durante su discurso de apertura de la llamada de ganancias del tercer trimestre de la empresa, como recogen desde el medio The Verge.

Una situación que planea una gran variedad de preguntas, como ¿qué partes del gobierno utilizarán exactamente los modelos de inteligencia artificial de Meta? y ¿para qué?; entre otras cuestiones. Faith Eischen, portavoz de la compañía, indicó al mismo medio que "nos hemos asociado con el Departamento de Estado de EEUU para ver cómo Llama podría ayudar a hacer frente a diferentes retos, desde ampliar el acceso a agua potable y electricidad fiable, hasta ayudar a apoyar a las pequeñas empresas".

El portavoz de Meta también señaló que Mera "ha estado en contacto con el Departamento de Educación para saber cómo Llama podría ayudar a que el proceso de ayuda financiera sea más fácil de usar para los estudiantes y estamos en conversaciones con otros sobre cómo Llama podría utilizarse para beneficiar al gobierno". No sólo eso, sino que añadió que "no había ningún pago de por medio" en estas asociaciones. Cabe destacar que Meta está introduciendo su inteligencia artificial en el gobierno en un momento realmente particular.

Y es que, por un lado, el expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, amenazó recientemente con encarcelar a Mark Zuckerberg y mostró su rechazo a los productos de la compañía. Mientras que, por otro lado, está el acercamiento al gobierno de EEUU por parte de rivales como OpenAI y Anthropic, de Google, quienes declararon que compartirían sus modelos con el Instituto de Seguridad de la inteligencia artificial del país con antelación para realizar un examen de seguridad.

Durante la llamada, Zuckerberg también adelantó más detalles sobre el próximo modelo de Llama. Por ejemplo, dijo que la versión cuatro se está entrenando en "un clúster más grande de lo que he visto en cualquier otra cosa que otros estén haciendo" y que espera "nuevas modalidades", un "razonamiento más fuerte" y un rendimiento "mucho más rápido" cuando se estrene el año que viene. También reconoció que Meta tiene previsto seguir gastando más dinero en inteligencia artificial en 2025.

Algo que "quizá no sea lo que los inversores quieran oír a corto plazo"; aunque consideró que las ventajas merecerán la pena. "Estoy muy entusiasmado con todo el trabajo que estamos haciendo ahora. Puede que sea el momento más dinámico que he visto en nuestro sector, y estoy centrado en asegurarme de que construimos cosas impresionantes y aprovechamos al máximo las oportunidades que tenemos por delante", señaló Zuckerberg.