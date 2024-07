Donald Trump ahora apoya a TikTok: "Si no lo tienes sólo quedan Instagram y Facebook, y ambas son de Zuckerberg"

TikTok, una de las redes sociales más utilizadas en España, no pasa por su mejor momento en Estados Unidos. Hace semanas el país norteamericano abrió la puerta a su bloqueo debido a una sospecha de que el gobierno chino esté recopilando datos; una acusación a la que también se sumó Canadá. Sin embargo, la app acaba de encontrar un inesperado aliado y es que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y que recientemente sobrevivió a un atentando, cuando una bala impactó en su oreja mientras realizaba un mitin en Pensilvania, ha mostrado recientemente su apoyo a TikTok.

En una entrevista con Bloomberg, el ya candidato republicano ha hablado de una variedad de temas, como de negocios, la economía mundial y la industria tecnológica. Y uno de los puntos más destacados que Donald Trump ha mostrado su apoyo a TikTok y ha señalado que ya no piensa prohibir la aplicación. Incluso ha indicado que esta herramienta es mejor que la alternativa: Instagram y Facebook, propiedad de Meta, empresa de Mark Zuckerberg y con el que mantiene un conflicto personal.

Cuando Trump ocupaba la Casa Blanca defendió la venta de TikTok a empresas estadounidenses por investigaciones que determinaron la existencia de espionaje chino a través de la plataforma. Sin embargo, ahora el expresidente de Estados Unidos ha señalado la importancia de mantener la competencia entre las grandes tecnológicas. "Ahora lo pienso, estoy a favor de TikTok, porque necesitas competencia. Si no tienes TikTok, tienes Facebook e Instagram, y estas son Zuckerberg", ha indicado en la entrevista.

TikTok en un teléfono móvil. TikTok Omicrono

Cabe recordar que Meta bloqueó a Donald Trump de sus redes sociales tras el asalto al Capitolio en enero de 2021, ya que lo responsabilizan arbitrariamente de los hechos violentos. Y es que al político aún le escuece que el gigante tecnológico le vetara indefinidamente: "De repente, pasé de ser el número 1 a no tener a nadie". Ahora el expresidente está defendiendo a muchas de estas plataformas como baluartes vitales contra la supremacía tecnológica china.

Y es que el candidato republicano quiere dominar personalmente las empresas estadounidenses, pero no quiere que los competidores extranjeros las sustituyan. "Las respeto mucho [a las empresas que ha vapuleado, como TikTok]. Si vas a por ellas con mucha violencia, puedes destruirlas. Yo no quiero destruirlas", ha insistido Trump. Incluso ha indicado que prohibir la red social de vídeos cortos en el EEUU beneficiaría a una empresa y a un CEO a los que no tienen ningún deseo de recompensar: Meta y Mark Zuckerberg.

Por lo que en caso de salir reelegido como presidente no vetará a TikTok. Cabe recordar que durante su presidencia y después de ella, el expresidente de Estados Unidos ha apuntado con frecuencia a la industria tecnológica del país. Durante gran parte, X (Twitter) fue su plataforma preferida para desahogarse con compañías como Meta (Facebook), Google y hasta la propia X, eso sí, antes de que esta última fuera comprada por el magnate Elon Musk.

Una de las principales quejas del expresidente estadounidense era que las empresas tecnológicas eran tendenciosas contra los conservadores, prohibiéndoles la entrada en la sombra, deplorándoles y (supuestamente) suprimiendo las fuentes de derechas en los resultados de búsqueda. Ahora, Trump ha señalado que estas perjudican a los niños llegando hasta causar una epidemia nacional de suicidios: "Se han hecho demasiado grandes, demasiado poderosas. Están teniendo un enorme impacto negativo en, especialmente, los jóvenes. No quiero que destruyan a nuestra juventud. Ya ves lo que están haciendo, incluyendo, incluso, suicidios".