El archivo de internet se recupera de un hackeo histórico: vuelve a funcionar pero sin todas sus funciones

El mayor archivo de la historia de internet ha tardado cuatro días en recuperarse de un nuevo ataque informático. The Internet Archive quedaba bloqueado y el autor del hackeo aseguraba haber robado los datos de 31 millones de usuarios, mediante un ataque DDoS. Es el segundo ataque que sufre esta plataforma, disponible en España desde hace años.

Según su fundador, Brewster Kahle, la página vuelve a estar disponible de forma provisional y solo para lectura". Internet Archive ha tardado cuatro días en recuperarse del último ataque. "Es seguro reanudarlo, pero podría requerir más mantenimiento, en cuyo caso se suspenderá nuevamente", ha dicho Kahle a través de la red social X, más conocida como Twitter.

Esto implica que los usuarios interesados, pueden acceder a Wayback Machine, como se llama en inglés, para navegar y buscar entre las 916.000 millones de páginas web que guarda en su archivo. Sin embargo, aún no es posible capturar una web actual en su archivo.

Servidores de Internet Archive Internet Archive Omicrono

Internet Archive o Wayback Archive es una inmensa librería sin ánimo de lucro que registra el historial de Internet hasta la fecha; la biblioteca de la red de redes. Es un gigantesco archivo con el historial de más de 866.000 millones de páginas y sus diferentes evoluciones.

Si alguien quiere comprobar cómo era la página web de Apple el año que se inauguró debe entrar en internet Archive. Este servicio no solo cubre las necesidades de los más nostálgicos, sino que se suele utilizar para comprobar cambios no anunciados por las empresas en sus contenidos y servicios.

La recuperación ha sido lenta por la cantidad de trabajo que ha requerido. Kahle y su equipo se han dedicado a restaurar gradualmente los servicios de Archive.org. Se han recuperado las cuentas de correo electrónico del equipo y sus rastreadores para las Bibliotecas Nacionales. Además, los servicios han estado fuera de línea para que el personal de Internet Archive pueda examinarlos y reforzarlos contra futuros ataques.

La semana pasada, una ventana emergente anunciaba el ataque informático: "¿Alguna vez has sentido que Internet Archive funciona con memorias USB y está constantemente al borde de sufrir una vulneración de seguridad catastrófica? Acaba de suceder. ¡Mira a 31 millones de usuarios de HIBP!".

Mensaje de una caída anterior de Wayback Machine

HIBP son las siglas de Have I Been Pwned?, una plataforma donde cualquiera puede consultar como el correo electrónico ha sido filtrado en algún ciberataque y está en manos de los piratas informáticos. Un reportero de The Verge se encontraba con la sorpresa y pasadas las 9:00 pm, hora del este de EEUU, el fundador de Internet Archive, Brewster Kahle, confirmaba el hackeo y advertía que la web había sido desfigurado con esa ventana emergente a través de una biblioteca JavaScript. Es el segundo ciberataque por DDoS, denegación de servicio, que sufren en un año.