Este navegador te permite ver páginas que han sido borradas de Internet

Se suele decir que Internet no olvida, aunque eso no es completamente cierto, como sabrás si alguna vez te has encontrado un error 404 de "página no encontrada".

Puede que te hayan pasado un enlace a una página interesante; o que la guardases en marcadores hace años y ahora te interese volver a leerla. Sea como sea, el error 404 se ha convertido en los callejones sin salida de Internet.

Pero eso no tiene porqué ser así. Gracias al trabajo de historiadores y archivistas, hay proyectos dedicados en exclusiva a guardar todas las páginas web y todo el contenido como sea posible; para que generaciones futuras puedan comprendernos mejor, ya sea para juzgarnos o para comprendernos.

Brave, el navegador privado

Ahora hay un navegador que aprovecha ese trabajo de la comunidad para ofrecernos la posibilidad de acceder a páginas borradas de Internet; se llama Brave, un nombre que puede que te suene o que incluso uses a diario.

Brave Browser nació de la mano de Brendan Eich, que en su día fue CEO de Mozilla y por lo tanto principal responsable de Firefox. Su idea era crear un navegador centrado en la privacidad, y por eso las principales funciones de Brave son las de bloqueo de rastreadores y de publicidad; aunque al mismo tiempo, también ha implementado su propia red de publicidad opcional que permite ganar monedas virtuales, algo por lo que se ha llevado muchas críticas.

Cómo ver páginas que han sido borradas

En cambio, la última funcionalidad que ha presentado no tiene nada que ver con la privacidad, sino con la censura y la pérdida de información en la era de Internet. A partir de ahora, cuando visitemos una página que ha sido borrada, en algunos casos el navegador nos mostrará un mensaje.

El botón que debemos pulsar en Brave para acceder a la página guardada

Si pulsamos en el botón del mensaje, Brave intentará encontrar la página que estamos visitando en Internet Archive, el mayor archivo de páginas web de la historia. Esta página es muy útil para encontrar versiones antiguas de nuestras páginas favoritas, además de para encontrar páginas borradas.

Brave nos llevará directamente a la mejor versión disponible de la página borrada, aunque debemos tener en cuenta que no siempre la encontrará. Podemos hacernos una idea de cómo funciona esto accediendo a la página de la Casa Blanca dedicada al cambio climático.

La página de la Casa Blanca dedicada al cambio climático no existe

Poco después de que Donald Trump fuese elegido presidente de los Estados Unidos, la página web oficial de la Casa Blanca eliminó referencias al cambio climático, incluyendo la página dedicada especialmente a este fenómeno.

La página dedicada al cambio climático, cuando estaba accesible

Fue un movimiento muy criticado en su día y que fue sólo el principio de la política energética y ambiental de Trump. Ahora podemos volver a ver esa página borrada, gracias a Brave y a Internet Archive.

Página de Omicrono en 2014, almacenada en Internet Archive

Por supuesto, no hace falta usar Brave para acceder a este servicio. Sólo tenemos que entrar en la página de Internet Archive e introducir la dirección de la página que busquemos; se mostrará un calendario con las versiones guardadas y sólo tenemos que elegir la que queramos.

Brave está disponible tanto para Windows, Mac y Linux como para iOS y Android.