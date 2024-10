Meta no aclara si usa las fotos tomadas con sus gafas Ray-Ban para entrenar su IA: "No discutimos eso"

En España cada vez son más los casos en los que empresas se enfrentan a la polémica por el entrenamiento de sus IAs. Empresas como Nvidia o Apple utilizan vídeos de YouTube para este fin y Reddit a principios de año vendió todo el contenido generado por sus usuarios para entrenar una inteligencia artificial. Incluso Meta admitió que usaba publicaciones de sus usuarios para ello. Ahora, se niega a aclarar si está usando el contenido de sus gafas inteligentes para los entrenamientos.

El portal TechCrunch realizó una entrevista a Meta en la que preguntaban a la firma si tenían el objetivo de entrenar modelos de inteligencia artificial con las imágenes tomadas por las gafas inteligentes de Meta, las Ray-Ban Smart Glasses. Recordemos que estas son las gafas ideadas por Meta y Ray-Ban que incorporan una pequeña cámara para grabar y sacar fotos mediante comandos de voz. Lógicamente, también integran la inteligencia artificial de Meta.

Si bien la respuesta no fue afirmativa ni negativa, lo cierto es que se reservaron la declaración. Anuj Kumar, director sénior ubicado en la sección de wearables de inteligencia artificial de Meta, dijo que Meta no estaba dispuesta a discutir eso públicamente. Otra portavoz, Mimi Huggings, detalló que eso no era algo que solieran compartir de forma externa. Unas declaraciones que llevan a dudar sobre la posición de la firma en este aspecto.

Meta no aclara si usa sus gafas

En el pasado Meta Connect del 2024, la firma dio a conocer una serie de novedades para sus gafas con cámara Ray-Ban, uno de los productos de hardware más populares de la firma. Entre ellas anunciaron nuevas novedades gracias a la integración con Meta AI, la IA de Mark Zuckerberg que entre otras cosas permite hablar con el asistente de la firma directamente con las gafas.

La clave está en que al usar las gafas con el asistente para determinadas tareas, las gafas capturarán imágenes mediante la IA para tenerlas como contexto. Un ejemplo; si le pedimos a Meta AI que nos recuerde comprar un libro más adelante, las gafas harán una foto del libro para buscar información sobre él y realizar el recordatorio.

Nuevas gafas Ray-Ban Meta smart glasses Meta Omicrono

Lo mismo aplica con el procesamiento de vídeo. Meta afirmó que sus gafas Ray-Ban pronto tendrían una serie de capacidades de vídeo con IA en tiempo real, lo que ampliaría enormemente la interacción entre el usuario y su asistente Meta AI. La idea es que las gafas y el asistente puedan procesar la información en vivo, y responder con una mejor capacidad, enviando imágenes al modelo de IA multimodal de Meta.

Es por ello que la ambigüedad de Meta sobre este tema es tan preocupante, máxime teniendo en cuenta que la empresa de Mark Zuckerberg admitió usar publicaciones, fotos públicas y otros datos de usuarios mayores de edad para entrenar sus modelos en Australia. Cabe destacar que los usuarios residentes en la Unión Europea tienen la posibilidad de negar el consentimiento para evitar que la empresa use sus publicaciones para este fin.

Ray-Ban Stories Pablo Ramírez Omicrono

El caso es que con estas novedades de inteligencia artificial en las gafas Ray-Ban de Meta, los usuarios podrían acabar captando muchas imágenes de las que no son conscientes. El uso de estas fotos para ayudar a dar contexto a las gafas podría llevar a multitud de dueños capturando información sin que lo sepan; una información que va directamente al modelo de Meta AI y que en ocasiones puede ser privada.

Las Ray-Ban Smart Glasses de Meta pueden grabar vídeo en 1080 a 30p y tomar fotos de 12 megapíxeles. Para ayudar a que los viandantes sean conscientes de que hay una cámara grabando, las gafas incorporan una luz LED que parpadea cuando se toman fotos y vídeos. Eso sí, si el LED está tapado, las gafas no grabarán contenido de ninguna forma.

En este sentido, Meta no aclara qué es lo que ocurre después con dichas fotos. Mimi Huggings deja claro que esta no es una cuestión pública. "Eso no es algo que solemos compartir externamente", relata la portavoz de Meta. Anuj Kumar, por su parte, declara lo siguiente: "No estamos discutiendo eso públicamente". Por supuesto, no han aclarado los motivos que les han llevado a no tratar el tema con la prensa.