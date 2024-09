Los televisores OLED de LG ya muestran anuncios a pantalla completa: la publicidad invasiva que está desplegando

LG es uno de los fabricantes de televisores más conocidos en España y todo el mundo. La compañía coreana cuenta con un amplio catálogo de TVs, entre los que destacan principalmente sus modelos con tecnología de pantalla OLED. Unos dispositivos que suelen tener un alto coste, algo que no hace que eviten la molesta publicidad; y es que la firma ha ido un paso más allá y estos televisores ahora muestran anuncios en el salvapantallas.

La publicidad en los televisores no es algo realmente nuevo. De hecho, comenzaron con pequeños anuncios situados en sitios estratégicos del menú de inicio de los sistemas operativos para que no molestaran mucho. Aunque hoy se pueden ver incluso en carruseles en la parte superior de la pantalla y otros que ocupan toda la pantalla. En el caso de LG, el fabricante ha incluido anuncios en el fondo de pantalla, incluso de elementos que no tienen nada que ver con la experiencia televisiva.

El medio Flatpanelshd ha señalado que, mientras analizaban el OLED G4, el último televisor de gama alta de LG, han descubierto que ahora los anuncios se muestran en el salvapantallas y ocupando todo el espacio del panel. Una publicidad que ha aparecido justo antes de que se activara el tradicional fondo de pantalla y que estaba localizada en la región en la que se encontraba configurado la TV.

Un anuncio en el salvapantallas de un televisor LG. Flatpanelshd Omicrono

En concreto, han señalado que vieron un anuncio de LG Channels, que es el servicio de streaming gratuito de la compañía. Aunque también han declarado que puede aparecer publicidad a pantalla completa de socios externos del fabricante. El medio ha resaltado que en su caso el anuncio que han visto estaba silenciado, aunque se desconoce realmente si se mostrarán con sonido.

Esta iniciativa está encabezada por LG Ad Solutions, que es la división del fabricante coreando para "televisión conectada (CTV) y publicidad multipantalla". En un comunicado publicado a principios de mes, LG habló de sus planes para mostrar anuncios en el salvapantallas de sus televisores.

"Este formato de anuncio a pantalla completa ha utilizado eficazmente el tiempo de pantalla inactiva para aumentar la visibilidad de la marca. Los comentarios y los resultados de los estudios han validado que estos anuncios captan la atención e impulsan interacciones significativas, convirtiéndolos en una parte integral de nuestra oferta publicitaria", indicó por aquel entonces Chris Weiland, director de marketing de producto de LG Ad Solutions.

Por suerte, actualmente existe una forma de desactivar estos anuncios del salvapantallas en los televisores inteligentes OLED de LG. Para ello, el usuario debe ir a 'Ajustes' y buscar 'Ajustes adicionales', donde aparecerá un botón de 'Promoción de salvapantallas'. Por defecto esta está activada, así que solamente quedaría pulsar con el mando para apagarla. Incluso en esa sección se pueden desactivar otros formatos de anuncios.