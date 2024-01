LG presenta sus nuevos televisores OLED con un procesador con IA para una imagen más realista

LG ha comenzado el año 2024 de la misma forma que terminó al anterior, presentando nuevos dispositivos. Si en diciembre la compañía mostró un lavavajillas compacto para vasos y tazas, hace unos días sorprendió con un robot para ayudar en casa que reconoce emociones y vigila el hogar gracias a la inteligencia artificial (IA); ahora ha sido turno para sus televisores, ya que el fabricante ha revelado sus nuevos modelos OLED que vienen con un procesador con IA y un modelo de 65 pulgadas.

Los nuevos televisores LG OLED de 2024 estarán equipados con un exclusivo procesador basado en inteligencia artificial que, además, multiplica por cuatro su rendimiento, según ha detallado la empresa en un comunicado. Una novedad que ofrecerá una experiencia inigualable, con una calidad de imagen más vibrante y realista para llevar la experiencia de entretenimiento a otro nivel.

Unos televisores LG OLED, el Signature M4 y G4, y que estarán presentes en el CES 2024, están diseñados para "hacer vivir al cliente una experiencia única", según el fabricante. Bajo el enfoque "Sync to You, Open to All", la compañía expresa su objetivo de crear experiencias personalizadas para cada estilo de vida, con productos accesibles para todos y servicios a medida. Aunque el gran atractivo es su exclusivo procesador inteligente.

Un procesador con IA

Esta nueva gama de televisores OLED de LG mejora la integración de la inteligencia artificial con un análisis preciso de la imagen píxel a píxel, que aumenta la nitidez de los objetos y los fondos para ofrecer "una experiencia visual más vibrante". Además, LG destaca que, gracias a Dynamic Tone Mapping Pro, que divide las imágenes en bloques y ajusta el brillo y el contraste analizando las variaciones en los puntos en los que la luz entra en escena, crea imágenes con un aspecto más tridimensional.

Los televisores Signature OLED M4 y G4 también están equipados con el nuevo procesador α (Alpha) 11 IA, que mejora eficazmente la calidad de imagen y audio. Esto aumenta un 70% su rendimiento gráfico y ofrece una velocidad de procesamiento un 30% más rápida que la de sus predecesores. Además, el M4 suma un nuevo tamaño de 65 pulgadas -algo que no estaba disponible en su antecesor- y se convierte en el primer televisor del mundo con transmisión inalámbrica de vídeo y audio de hasta 4K 144 Hz gracias a la innovadora Zero Connect Box, que elimina por completo los cables.

Un televisor inalámbrico con un rendimiento OLED superior que genera una auténtica sensación de inmersión. Además de contar con una calidad de imagen impresionante, las funciones IA Sound Pro separan las voces de la banda sonora para mejorar la claridad de los diálogos y elevan la perfección del audio, que parece emanar naturalmente del centro de la pantalla.

Asimismo, esta tecnología inteligente aprovecha el sonido virtual envolvente 11.1.2 de los altavoces integrados para crear "el entorno de visualización perfecto". Estos dos televisores también disponen de una frecuencia de actualización 4K de 144 Hz y funciones HDMI 2.1 integrales; además de incluir 'Game Optimizer' que permite a los jugadores cambiar fácilmente entre los preajustes de pantalla diseñados para diferentes géneros de juegos.

Incluso estos televisores son compatibles con Nvidia G-Sync y AMD FreeSync, y la última versión del sistema operativo webOS. Un sistema que proporciona un acceso rápido y sencillo a los servicios y contenidos favoritos, y la interfaz de la pantalla de inicio incluye una vista previa con acceso directo a las últimas visualizaciones. Incluso permite ajustar la calidad de imagen con Picture Wizard y crear hasta 10 perfiles de usuario individuales, con reconocimiento de voz y recomendaciones personalizadas para cada uno de ellos.

En cuanto a conectividad, la nueva actualización de webOS permite a estos televisores interactuar con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Matter, Apple AirPlay y Google Chromecast. Y, para enriquecer la experiencia de entretenimiento con el mejor sonido, los televisores LG OLED y QNED TVs4 se emparejan sin esfuerzo con las barras de sonido del fabricante gracias a la conectividad inalámbrica de WOWCAST Built-in, y con WOW Orchestra para crear una inmersión de audio tridimensional.

