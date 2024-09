Adiós a WhatsApp en todos estos iPhone: pronto dejarán de recibir actualizaciones

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en España. Una herramienta, propiedad de Meta, que suele lanzar actualizaciones cada poco tiempo, con las que añade nuevas funciones. Por ejemplo, su inteligencia artificial (IA) resume los audios que se reciben y mejora la privacidad de los grupos y hasta incorpora filtros de realidad aumentada para hacer fotos y vídeos más divertidos. Sin embargo, esto implica que la app deje de estar disponible en algunos teléfonos antiguos, y ahora se ha conocido qué iPhones tendrán que despedirse para siempre de ella.

El soporte de WhatsApp para una serie de iPhones y de teléfonos Android terminará oficialmente el próximo mes de octubre, es decir, en menos de una semana. Esto quiere decir que los dispositivos afectados no podrán usar la aplicación con normalidad, ni siquiera podrán recibir las últimas actualizaciones y funciones. Eso sí, la lista de terminales es bastante benévola, ya que los sistemas operativos son antiguos.

Los modelos de iPhone que se verán afectados y en los que no funcionará WhatsApp son aquellos que cuentan con versiones de iOS 12 o inferiores. Por lo tanto, esto implica a modelos como el iPhone 5, que se lanzó al mercado en el año 2012, y a otros como el iPhone 6 e iPhone 6 Plus, el iPhone 5C o el iPhone SE de primera generación. Eso sí, en algunos de estos casos cabe la posibilidad de actualizar el sistema operativo a una versión posterior para continuar utilizando la aplicación de mensajería instantánea.

iPhone 6 en color oro. Safarulla Kasmi Unsplash Omicrono

Sin embargo, en el caso del iPhone 5, este no puede actualizarse, por lo que para seguir usando WhatsApp no quedará más remedio que cambiar de móvil. Cabe señalar también que es probable que los usuarios puedan seguir chateando con normalidad durante un tiempo, aunque la aplicación de mensajería instantánea de Meta les lanzará diferentes avisos diciendo que ya la app ya no es segura en su teléfono debido al fin del soporte.

WhatsApp también dejará de funcionar en algunos teléfonos móviles con sistema operativo Android. En concreto, no se podrá seguir utilizando la aplicación si se tiene un Android 5.0 o inferior. La compañía explica en su página de soporte que para disfrutar de la mejor experiencia con la app es recomendable tener instalada la versión más reciente disponible y no se debe utilizar dispositivos liberados ni desbloqueados. Además, no admiten versiones modificadas del sistema operativo de iPhone.

La compañía indica igualmente que dejan de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua y que lo hacen para admitir terminales más nuevos y para "mantenerse al día con los más recientes avances tecnológicos". Eso sí, siempre informará si dejan de admitir un teléfono o sistema operativo y recordarán varias veces a los usuarios afectados que actualicen su terminal para poder seguir mandando mensajes.