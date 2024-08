Lo nuevo de WhatsApp hará que su IA resuma los audios que recibas y mejora la privacidad de los grupos

WhatsApp se ha ganado ser la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en muchos países, como en España. La app no se le ofrece la posibilidad de mandar archivos, sino que también es posible hacer videollamadas, crear listas de difusión e incluso seguir a los canales creados por equipos de fútbol u otros organismos para informarte de sus últimas novedades.

Una de las características que WhatsApp integra desde hace muchos años son las conversaciones grupales, que se pueden tener con varias personas, y que pueden ser muy útiles para tratar todo tipo de temas entre amigos y familiares. Ahora, estas conversaciones van a recibir una novedad que va a permitir que sean más privadas aún que antes.

Según las filtraciones, sería posible ocultar algunos grupos para que solo los administradores y las personas invitadas puedan encontrarlos. También llegarían nuevas características para MetaAI, el asistente de la compañía gracias al cual, según ha adelantado la compañía, sería posible transcribir los audios que recibamos sin utilizar otra aplicación externa.

Novedades en WhatsApp

Pese a que ya cuenta con una enorme base de usuarios, Meta siempre busca llevar nuevas funciones a WhatsApp para que la aplicación sea capaz de ofrecer la mejor experiencia en lo que a mensajería instantánea se refiere. Ahora, parece que la próxima tendrá que ver con las comunidades, y en concreto, con su privacidad de sus grupos.

Según aparecen las capturas de pantalla que se han filtrado a través de WaBetaInfo, aparecería la opción de ocultar un grupo que se haya creado en una comunidad, y el ajuste no se podría cambiar una vez se haya subido el grupo a la comunidad. Esta característica permitiría a los administradores crear otros grupos privados, los cuales solo podrían ser vistos por los administradores y los usuarios que hayan sido invitados.

Privacidad de los grupos en WhatsApp WaBetaInfo

La otra novedad que estaría cerca de llegar sería la posibilidad de hacer cambios en la voz de MetaAI, gracias a la cual será posible transcribir los audios que recibamos sin tener que instalar ninguna aplicación externa. Por ejemplo, sería posible elegir si queremos que la inteligencia artificial nos dé explicaciones completas o si bien queremos que sea breve cuando le preguntemos algo, de forma que no tarde demasiado tiempo en contestar.

Por otra parte, también se esperarían algunas opciones disponibles para modificar la voz de la inteligencia artificial, aunque es algo que, por el momento, no está confirmado. Aún no está claro cuando serán lanzadas estas características, pero el hecho de que estén incluidas en la versión beta de la app indica que, si llegan, no deberían demorarse demasiado.