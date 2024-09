Las tiendas de terceros llegan al iPad de Apple: los usuarios europeos podrán descargarlas a partir del 16 de septiembre

Apple sigue estando en el foco de la actualidad, aunque en esta ocasión no tiene que con sus nuevos iPhone 16, que llegarán a España dentro de una semana. En esta ocasión la compañía de la manzana mordida ha saltado a la palestra debido a que va a permitir las tiendas de aplicaciones de terceros en el iPad, al igual que ya hiciera con el iPhone. No sólo eso, sino que el gigante tecnológico también ha revelado cuándo lo hará.

En un comunicado oficial publicado en su web de desarrolladores, Apple ha confirmado que a partir de la semana que viene, concretamente el lunes 16 de septiembre, permitirá las tiendas de aplicaciones de terceros en el iPad. Un cambio que se producirá justo con la llegada de la próxima versión de iPadOS 18, la nueva versión del sistema operativo diseñado específicamente para las tablets de la firma.

Una medida que ya se venía rumoreando y que era cuestión de tiempo que adoptara la compañía liderada por Tim Cook. Esta está relacionada con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, que son un conjunto de normas de equidad de mercado y favorables a la competencia. En otoño del año pasado, la Comisión publicó una lista de seis empresas tecnológicas designadas como "guardianes", ya que operan los denominados "servicios de plataforma central (CPS)". Y después añadió una séptima.

En el caso de Apple, la Comisión designó inicialmente tres productos y servicios como CPS: su sistema operativo móvil iOS, su mercado de distribución de aplicaciones App Store y su navegador web Safari. Luego, en el pasado mes de abril, anunció que añadía el iPadOS de Apple a la lista. La compañía de la manzana mordida disponía de seis meses para actualizar el sistema operativo de sus tablets y asegurarse de que cumplía con la normativa, lo que ha derivado en este anuncio.

"A partir del 16 de septiembre los usuarios de la UE pueden descargar aplicaciones para iPadOS en la Apple Store y en tiendas de distribución alternativa. Como se mencionó en mayo, si se ha entrado el 'Alternative Terms Addendum for Apps in the EU', las primeras instalaciones anuales de iPadOS comenzarán a acumularse y se aplicará la tasa de comisión más baja de la App Store", ha explicado Apple en su comunicado.

Del mismo modo, Apple también ha señalado que a partir de esa fecha se podrán utilizar motores de navegación alternativos, como Google Chrome o Firefox, en el iPad. En la actualidad hay cinco tiendas de aplicaciones de terceros que ya están disponibles para iOS en la Unión Europea, como AltStore PAL, que fue la primera en llegar al iPhone. Epic Games, creadores de Fortnite, también tiene disponible su tienda, y hasta en más de una ocasión ha hablado sobre su intención de llevar a este videojuego al iPad.