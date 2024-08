Por qué Apple rechazó integrar Bing en Safari y ahora es un problema: "no hay dinero que Microsoft pueda pagar"

Esta semana en España ha estado marcada por la condena por monopolio hacia Google. La compañía de Alphabet ha perdido una batalla legal histórica, la cual determina que la empresa consolidó su liderazgo sobre las búsquedas online y que usó tácticas ilegales para mantenerlo. Pero hay una consecuencia inesperada: Apple aprovechó el juicio para criticar duramente a Bing, el buscador de Microsoft.

Están comenzando a salir a la luz algunos de los momentos más llamativos del juicio que dio lugar al histórico fallo en el que el juez de distrito Amit Mehta determinó la posición monopolista de Google. De hecho, esta sentencia abre la puerta a una serie de casos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que buscan regular estos excesos.

Una de las posibles condenas que se podrían imponer a Google implicaría exigir a la firma que dejase de pagar a los fabricantes de smartphones como Apple para que usen Google como motor de búsqueda determinado. Sin embargo, en el juicio Apple explicó que lejos de las tácticas de Google, sencillamente no hay alternativa, lanzando un dardo envenenado a Microsoft. Apple relató que no había manera de que Microsoft pudiera pagar a la firma para que Apple usase Bing en Safari.

"No hay precio que Microsoft pueda ofrecer"

En el juicio se encontraba Eddy Cue, actual vicepresidente senior de servicios de Apple. La presencia de Cue no es una cuestión baladí; Google actualmente paga miles de millones de dólares anuales a fabricantes para que usen Google como motor de búsqueda predeterminado. Y en el caso de Apple, no es distinto.

Sin embargo, Cue no tuvo buenas palabras para Bing, el motor de búsqueda de Microsoft y una de las principales alternativas a Google. "No hay precio que Microsoft pueda ofrecer jamás" para que Apple use Bing en sus dispositivos, dijo Cue. Y fue a más, ya que afirmó que Microsoft ofreció Bing gratis a Apple, sin coste.

Eddy Cue en una foto de archivo. Apple Omicrono

Así lo expuso Cue en su momento. "No creo que exista un precio en el mundo que Microsoft pudiera ofrecernos", dice el directivo. "Nos ofrecieron darnos Bing gratis. Podrían darnos la empresa entera". Básicamente Cue afirmó que no querían Bing en los iPhone ni gratis. Esto sirvió al juez Mehta para determinar, a sus ojos, que "la realidad del mercado es que Google es la única opción real como buscador general predeterminado".

Cabe destacar que el hecho de que Cue opine esto no hace ni mucho menos que Bing sea tan terrible como afirma. Es un buscador, como otro cualquiera, que en su versión móvil sufre bastante. Sin embargo, los añadidos de IA introducidos en Bing en los últimos meses han dado mucho poder a este buscador alternativo al de Google.

Saya Nadella presentando el nuevo Bing. Microsoft Omicrono

Que Apple no tenía buenas palabras para Bing era algo sabido. En febrero de este año, se pudo saber que Microsoft intentó vender Bing a Apple en 2018 con la idea de que este buscador fuera el predeterminado de Safari. La Apple liderada por Tim Cook declinó la oferta directamente. Un ofrecimiento que se pudo conocer en el contexto de las acusaciones antimonopolio contra Google.