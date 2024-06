Así es Folium, el primer emulador de Nintendo 3DS para iPhone que ya puedes descargar en la App Store

A principios de abril de este año, Apple tomó una decisión histórica para su tienda de apps. Desde ese momento, la firma permitía aplicaciones de emulación de juegos en la App Store, Desde entonces se han sucedido muchísimos emuladores y hace escasos días ha llegado uno a España y al resto del mundo: uno de Nintendo 3DS, la popular consola de Nintendo ya descontinuada.

Se trata de Folium, la primera app de emulación de Nintendo 3DS que ya se puede descargar desde la App Store. Eso sí, no es una app gratis; en España cuesta 5,99 euros y no tiene ningún otro modelo de acceso. Básicamente, Folium es una aplicación para emular juegos de Nintendo 3DS y ejecutarlos mediante pantalla partida en el iPhone.

Si bien Folium se ha colado en la App Store gracias a las nuevas normativas impuestas sobre la tienda por parte de Apple, el hecho de si es recomendable o no comprarla es relativo. Ya no solo por el limbo legal en el que viven estos emuladores, sino por el propio recelo de la propia Nintendo ante estas iniciativas, que llegaron a acabar con Yuzu, un emulador de Nintendo Switch que ya no se encuentra disponible.

El emulador de 3DS para iPhone

Folium sigue el mismo sistema que la gran mayoría de los emuladores tanto descargables para Windows como para los de Android: en ningún momento el emulador ofrece juegos, sino que es el propio usuario el cual debe agregarlos al sistema. En muchas ocasiones, los usuarios recurren a webs de piratería para descargar ROMs de dichos juegos.

Se puede usar en dispositivos con iOS 15 o superior y en tabletas con iPadOS 15 o superior. Soporta una variedad de controles que incluyen los mandos de PlayStation y Xbox y también permite emular juegos de Game Boy y Nintendo DS estándar. De nuevo, Folium no cuenta con ningún modelo de suscripción o algo similar. Hasta permite usar mandos de Nintendo, como los JoyCon de la Switch.

Capturas de pantalla del emulador. Folium Omicrono

Cabe aclarar que no cuenta con compatibilidad con compilación JIT (Just-In-Time), por lo que el rendimiento de la emulación podría verse perjudicado en dispositivos Apple de más antigüedad, por lo que el desarrollador recomienda usar, por ejemplo, un iPhone 13 o superior o como mínimo un iPad de 10ª generación. Además, es una app totalmente en inglés.

El hecho de que Folium se pueda comprar incluye ciertas taras. De base, se parte de la idea de la ilegalidad que supone descargar contenidos sacados de la piratería. Por otro lado, existen precedentes sobre emuladores que han caído bajo la acción legal de Nintendo, en pos de proteger sus propiedades intelectuales. El caso más notorio, de nuevo, fue el de Yuzu.

Esto deja en un limbo a Folium, ya que no se sabe si Nintendo tomará acciones legales o algún tipo de acción contra Jarrod Norwell, actual desarrollador de Folium. A todo esto hay que sumarle que ya existen otros emuladores como RetroArch, que podrían agregar soporte para emulación de juegos de Nintendo 3DS en un futuro, haciendo a Folium menos recomendable aún.