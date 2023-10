Instagram te permitirá hacer stickers con las fotos para compartirlas en tus Reels y Stories

En los últimos meses, Meta se ha volcado de una manera muy profunda en la inteligencia artificial y en las herramientas de personalización. Lo hemos visto en España en numerosas ocasiones, llegando incluso a causar situaciones de lo más vergonzosas. Una nueva muestra de ello la recoge Instagram, que está probando una función para crear stickers basados en fotografías, totalmente personalizados.

Esto lo ha revelado Adam Mosseri, actual responsable de Instagram en Meta, que en su canal de difusión ha mostrado esta nueva herramienta. Gracias a ella, cualquier usuario podrá crear pegatinas usando sus fotografías y aprovecharlas en Reels o Historias de Instagram. Algo parecido a lo que actualmente hacen los usuarios en WhatsApp, aunque recurriendo a herramientas de terceros.

Hay que aclarar que en este caso, no se trata de ninguna función de IA especialmente intrincada. Simplemente Instagram borra el fondo de la foto y resalta el sujeto principal, recortándolo para crear el sticker. Por cierto, no solo se podrán usar fotos guardadas en el smartphone; se podrán usar imágenes "elegibles que se ven en Instagram".

Stickers basados en tus fotos

Mosseri publicó un breve clip en el que revelaba cómo funcionaba esta novedad. Es muy simple; la herramienta selecciona un posible sujeto dentro de la imagen, y lo resalta. Borra el fondo y recorta el sujeto, y permite usar el sticker en Historias y Reels. Es algo similar a lo que permiten hacer aplicaciones de fotos en iOS y en Android de la mano de Google y Apple.

Captura del vídeo de Mosseri. Adam Mosseri Omicrono

Una vez recortada la pegatina, se creará el sticker flotante que se podrá implantar en Reels y en Historias. Por el momento no es más que una prueba, que además se está implementando para un pequeño grupo de usuarios afortunados. No se sabe concretamente cuando se lanzará para todo el mundo, algo que podría demorarse varias semanas en el futuro. Por supuesto, se lanzará tanto para iOS como para Android.

La mayor incógnita reside sobre el detalle de crear stickers en base a imágenes elegibles de Instagram. Es decir, que será posible de alguna manera crear stickers de imágenes que no estén en nuestro teléfono. No se han compartido más detalles al respecto, y no se sabe si estas fotos estarán subidas por los usuarios o si serán una serie de imágenes proporcionadas por la propia Instagram.

