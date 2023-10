Qué datos tuyos circulan por la Dark Web: así puedes averiguarlo con esta función de Google

Internet es una herramienta muy útil e imprescindible en todos los ámbitos, pero también es una tecnología peligrosa que los hackers aprovechan para hacerse con los datos y el dinero de los usuarios, incluido los de España. Dentro de ella está la Dark Web, un espacio en el que reina la privacidad y el anonimato donde se venden armas y drogas y se comercia con información delicada, como con datos médicos de personas. Y si tu información cae en manos equivocadas, puede aumentar el riesgo de ciberataques; pero gracias a Google ahora puedes saber qué circula sobre ti en ese espacio.

La información personal en la Dark Web es un caramelo para los cibercriminales, ya que pueden utilizarla para comercializar con ella o para usarla en actividades ilegales, como pueden ser la suplantación de identidad o para cometer fraudes. A principios de año Google presentó una herramienta gratuita en Google One que permitía comprobar si una cuenta Gmail estaba a la venta en este espacio. Ahora la compañía ha orientado esta función a los datos y la ha extendido también a los usuarios de Android.

Con el objetivo de ofrecer una mayor protección a todos los usuarios, la compañía ha lanzando ahora la función del informe de la Dark Web en la aplicación de Google, que aparecerá de forma accesible y rápida en el menú que se despliega al tocar la foto de perfil. Una característica que se puede encontrar ya mismo en los teléfonos móviles Android y que llegará a finales de este mismo año, en una fecha por confirmar, a los dispositivos con el sistema operativo iOS de Apple.

Cómo comprobarlo

Utilizar esta nueva función de Google es realmente sencillo. Para ello tan sólo basta con abrir la aplicación de la gran G en un terminal con sistema operativo Android, pulsar en la foto de perfil para acceder al menú y, en ese mismo momento, aparecerá la sección del informe de la Dark Web.

Al pulsar sobre esta función, la herramienta de Google comenzará a rastrear en lo más profundo de la Dark Web en busca de tu información personal, entre los que se encuentran datos como tu nombre, dirección, número de teléfono, número de seguridad social, nombres de usuario y contraseñas.

El informe de la Dark Web en Android. Google Omicrono

En el caso de que Google detecte que tus datos se están moviendo y comercializando en la Dark Web, ofrecerá una serie de consejos para que estés tranquilo. Por ejemplo, recomienda cambiar las contraseñas lo antes posible por unas más robustas y que sean complicadas de adivinar, y activar la autenticación en dos pasos.

Además de este informe, cabe señalar que es importante no compartir información personal en páginas web desconocidas o que no produzcan confianza, usar contraseñas seguras y no repetirlas o mantener el software del móvil actualizado. Esta nueva función de Google se está implementado de forma gradual, por lo que es posible que aún no te aparezca en la app de Android.

