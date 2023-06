Estos son los trabajos que no desaparecerán a causa de la inteligencia artificial

En boca de los expertos, la inteligencia artificial encierra muchos peligros. Desinformación, malos usos en ciertos campos como la enseñanza o la presencia de sesgos de género y raza bastante problemáticos son solo algunos ejemplos vistos en España. Pero sin duda alguna, uno de los puntos que más preocupa de esta tecnología es cómo esta revolución afectará al mundo laboral. Existe una web con la que es posible comprobar hasta qué punto un trabajo se verá afectado por la IA.

Y es que numerosos estudios y voces han puesto el foco en cómo la IA podría llegar a hacer desaparecer profesiones enteras. Aunque dichos estudios hablan en detalle sobre estas labores afectadas, el The Washington Post ha publicado una web en la que se puede comprobar cuántas posibilidades existen de que un trabajo pueda ser sustituido por una IA. Repasaremos algunos de los trabajos que menos afectados están por esta revolución tecnológica.

Este buscador está basado en un paper publicado por académicos de diversas instituciones. En concreto, tres; Robert Seamans, de la Universidad de Nueva York, Edward W. Felten de la Universidad de Princeton y Manav Raj, experto de la Universidad de Pensilvania. En palabras del Post, su artículo "ofreció una perspectiva útil. al menos en términos de inteligencia artificial, tal y como la conocemos ahora".

Revisa si estás afectado

Esta herramienta web está basada en varios puntos concretos. Los investigadores estudiaron dos de los principales tipos modelos de inteligencia artificial; visuales, como Midjourney y modelos de lenguaje, como ChatGPT de OpenAI.

Los investigadores desarrollaron la puntuación de la herramienta relacionando hasta 10 aplicaciones de IA con 52 habilidades humanas, en aproximadamente 800 profesiones distintas. Los puntos rojos muestran el potencial impacto de los modelos de lenguaje y los puntos verdes, los generadores de imágenes. En la izquierda, se ven las profesiones menos impactadas y a la derecha, las que más basadas en salarios medios.

Los resultados son bastante esperados. Los modelos de lenguaje, según el Post, podrán afectar más a los trabajos "que residan en la comunicación y en las habilidades lingüísticas", mientras que los generadores de imágenes afectarán más a las profesiones que dependan "en lo visual o en las habilidades espaciales".

Para entender cómo funciona este gráfico y ver qué trabajos son los que se salvan en cada uno de estos casos, debemos ver la parte izquierda de la gráfica. Por ejemplo, en el sector de las artes, el entretenimiento, los deportes y el media, actividades como los bailarines o los artistas performáticos son los menos afectados por los modelos de lenguaje. De hecho, están todavía más alejados en el caso de los generadores de imagen, ya que nada tiene que ver con ellos. Esta es una lista resumida:

Modelos de lenguaje (ChatGPT) Finanzas, gestión, negocios: agricultores, ganaderos, contratistas basados en la agricultura, etcétera. Construcción y mantenimiento: principalmente labores manuales basadas en servicios. Comerciales, camareros, operadores de gasolineras, mecánicos, operadores de tractores, instaladores de comunicaciones... Servicios, cuidado personal y preparación de comida: cuidadores de animales, cocineros, repartidores de comida, operadores industriales, mantenimiento de equipamiento en metalurgia, trabajadores en entornos de producción... Producción y transporte: cargadores de coches, camiones, barcos, operarios al cargo de maquinaria pesada (coches, tractores), zapateros, servicios de atención en automoción y náutica... Agricultura, pesca y forestal: granjeros, operarios de equipamiento agrario, pescadores, cazadores, guardabosques... Ciencias y ciencias de la computación: técnicos nucleares, silvicultores, técnicos de protección de entornos ambientales... Trabajadores sanitarios: expertos en equipamiento médico, técnicos y paramédicos de emergencias, técnicos en radiología, técnicos de laboratorio y médicos... Servicios sociales: empleados de conservación en museos, especialistas en educación especial. Oficina, ventas y soporte: operarios de equipamiento en servicios postales, repartidores, secretarios públicos...

Generadores de imagen: Finanzas, gestión, negocios: contratistas agrarios, catering, administradores en educación... Construcción y mantenimiento: operarios de maquinaria de explotación industrial (gas y combustible), técnicos industriales como técnicos en turbinas eólicas, electricistas e instaladores eléctricos, pintores, mecánicos de equipamiento pesado móvil... Servicios, cuidado personal y preparación de comida: limpiadores, ayudantes en tiendas de ropa, cuidadores de animales, operarios en pompas fúnebres, 'barmans', entrenadores de animales... Producción y transporte: asistentes de vuelo, trabajadores de la industria cárnica, empaquetadores en servicios postales y de reparto, operarios de maquinaria textil... Agricultura, pesca y forestal: especialistas en productos agrarios, granjeros, pescadores, operarios de maquinaria agraria... Ciencias y ciencias de la computación: técnicos de conservación de bosques. Trabajadores sanitarios: enfermeras, asistentes médicos, asistentes terapéuticos físicos, asistentes en terapia psicológica, entrenadores atléticos... Servicios sociales: profesores, educación especial, asistentes en profesorado y educación, en general. Oficina, ventas y soporte (áreas relacionadas): modelos, repartidores y operarios de servicios postales, carteros, telefonistas, cajeros...



En el recuadro que reza "Type in your job to see how AI could affect it" el usuario debe establecer una profesión englobada en una de las opciones. El sistema le dirá en una escala similar cuán afectada está esta área por la IA. De nuevo, estos son solo unos ejemplos orientativos; la lista completa está en el artículo del The Washington Post.

