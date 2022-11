Ibai abre la puerta a irse de Twitch: "YouTube lo veo como una alternativa"

Con una Twitch aún reina del panorama del streaming en España, hemos visto como YouTube ha estado redoblando sus esfuerzos para competir con la plataforma morada, fichando a grandes como Ludwig para promocionarse. A medida que ciertos creadores se quedan sin contrato en Twitch, YouTube busca hacerse con ellos para tener pesos pesados que sean sus caras visibles. Es lo que podría pasar con Ibai Llanos.

Uno de los streamers más conocidos de España estaría a punto de irse a YouTube, o al menos, es lo que ha deslizado en uno de sus últimos directos. Y es que Llanos ha acabado su contrato con Twitch, por lo que toca o bien renovar con la plataforma de Amazon o buscar pastos más verdes en Twitch.

Si bien el creador de contenido no ha especificado concretamente a qué plataforma se va, ha hablado con su chat sobre las ventajas que tienen ambas, y aunque ha sido crítico con YouTube, ha dejado caer que es una opción más que plausible.

¿Ibai en YouTube?

En este stream de Twitch (minuto 29:40), Llanos se sincera con su audiencia, anunciando que ya tiene plataforma en la que pasar "los próximos años". "Por cierto, tomé una decisión ya. Decidí en qué plataforma voy a streamear. Solo hay dos posibilidades: YouTube y Twitch".

Explica que si bien Twitch "es la mejor plataforma para streamear, en base a lo que es el chat y la comunidad", YouTube es una alternativa no solo por lo grande que es, sino por la base que supone tener un canal con casi 10 millones de suscriptores, como es el que tiene Llanos. Y no, Llanos no se plantea ninguna otra alternativa que no sean esas dos.

Pantallazo de su streaming. Ibai Llanos Twitch

Además, Llanos cree que YouTube es mejor para eventos grandes, que requieran de una grandísima producción. "YouTube es una plataforma más conocida y me da la sensación que para los eventos grandes es más grande que Twitch". Teniendo en cuenta la fijación del creador de contenido por eventos de grandes proporciones, sin duda alguna encaja en sus preferencias.

En este planteamiento hay varios detalles a tener en cuenta. La popularidad de Twitch ha ido empeorando con los años a medida que los streamers han denunciado ciertos comportamientos con ellos, como bajar el precio de las suscripciones o modificar los porcentajes de distribución que se lleva Amazon.

Además, YouTube ha mostrado una amplia fijación por el streaming. Muestra de ello es el fichaje de Ludwig por la plataforma roja, uno de los streamers más grandes de todo el mundo y que se mudó de Twitch hace relativamente poco. Llanos por su parte podría ser el siguiente.

