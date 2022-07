Borra de inmediato estas aplicaciones si las tienes en tu móvil: son virus que roban tus cuentas

Existe un problema con las aplicaciones móviles que usamos en el día a día. Se han popularizado tanto en España y en el resto del mundo que se han convertido en la puerta perfecta para que los hackers esparzan por ahí su software malicioso. Y una de esas puertas se manifiesta en Android, sistema operativo que permite la instalación de aplicaciones de origen desconocido.

La firma de investigación de ciberseguridad Dr. Web ha dado a conocer que al menos 36 aplicaciones presentes en la tienda de Google son malware en cubierto, tal y como recogen desde BleepingComputer. Aplicaciones que, como ya es habitual, buscan no solo estafar a sus usuarios, sino robar información delicada de las víctimas.

Afortunadamente, a fecha de escrito este artículo, varias de estas aplicaciones han desaparecido por mano de Google. No obstante, el eliminarlas de la Play Store no las elimina de tu teléfono: si tienes alguna de estas aplicaciones instaladas, entonces debes desinstalarlas de inmediato.

36 aplicaciones afectadas

La forma más fácil y rápida de 'enganchar' a una víctima para que descargue una aplicación poco conocida es la de ofrecer funcionalidades atractivas para el consumidor. Muchas de estas aplicaciones se venden como editores de fotos, teclados con emojis o aplicadores de temas para tu dispositivo.

De hecho, la mayoría de estas aplicaciones se venden como complementos a funciones que ya de base Android permite. Galerías de fondos de pantalla, aplicaciones de efectos de llamadas e incluso aplicaciones de notas. Esta es la lista completa de las aplicaciones:

Emoji Keyboard: Stickers & GIF

Neon Theme Keyboard

Neon Theme - Android Keyboard

Cashe Cleaner

Fast Cleaner: Cashe Cleaner

Call Skins - Caller Themes

CallMe Phone Themes

Funny Caller

MyCall - Call Personalization

InCall: Contact Background

Caller Theme

Funny Wallpapers - Live Screen

4K Wallpapers Auto Changer

NewScrean: 4D Wallpapers

Notes - Reminders and Lists

Stock Wallpapers & Backgrounds

Photo Editor: Beauty Filter

Photo Editor: Art Filters

Photo Editor: Retouch & Cutout

Photo Editor: Design Maker

Photo Editor & Background Eraser

Photo & Exif Editor

Photo Editor: Filters Effects

Photo Editor: Blur Image

Photo Editor: Cut, Paster

Photo Filters & Effects

¿Qué pasa si no las borro?

Para empezar, la gran mayoría de estas aplicaciones no sirven para nada. Aunque fueran legítimas, no hacen absolutamente nada que el sistema no haga por ti. Prometen edición de fotos que ya está disponible en Google Fotos y Photoshop, notas o incluso el cambiar la imagen de la persona que te llama, algo que ya permite la aplicación de contactos de casi cualquier Android.

El mantenerlas puede afectarte enormemente. Muchas de estas aplicaciones, debido a su funcionamiento, drenan la batería de tu smartphone de forma muy severa al ejecutarse en segundo plano. Por otra parte, según relata Dr. Web, estas apps tienen como objetivo introducir adware en tu teléfono o suscribirte a servicios premium fraudulentos. En los peores casos, por ejemplo, estas apps pueden rastrear tus cuentas de redes sociales y hackearlas.

