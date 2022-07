Las Kardashian se rebelan contra Instagram para que deje de calcar a TikTok

Kylie Jenner y Kim Kardashian reúnen entre las dos más 680 millones de seguidores en Instagram y tienen muy claro lo que les gusta y lo que no de la popular red social. La plataforma, hermana de Facebook, ha emprendido ciertos cambios este año para competir con el avance de TikTok, red social que gana popularidad por momentos en España y otros países de occidente. Pero esta transformación no convence a los más fieles al estilo de Instagram.

La aplicación, propiedad de Meta, inició el 2022 con una lista de intenciones que claramente apuntaba a dar más peso al vídeo y a los contenidos de creadores. Algunos de los cambios que se han lanzado de desde entonces siguen la estela de herramientas que ya se pueden usar en TikTok.

Aunque los vídeos cortos son la nueva estrella en las diferentes redes sociales, usuarios como las hermanas Kardashian reclaman que cada una mantenga su propia esencia. "Haz que Instagram vuelva a ser Instagram (Deja de intentar ser TikTok, solo quiero ver fotos lindas de mis amigos)", reza la publicación que han compartido en sus respectivos perfiles las influencers y empresarias y que puede impactar con fuerza en Instagram.

Volver a las raices

Aunque el diseño y las fotografías se mantienen en esta red social casi como desde sus inicios, muchas cosas han cambiado en los últimos meses. Meta le está dando mucho peso a Reels una versión de la cadena de vídeos cortos de TikTok. Incluso se está fomentando la creación de estos contenidos con bonos económicos para sus creadores.

A estos cambios hay que sumarles la llegada en 2021 de recomendaciones, fotos o vídeos de cuentas que no sigues y que se intercalan con las de los amigos y perfiles conocidos. De ahí que una de las principales quejas sea la que "solo quiero ver fotos lindas de mis amigos".

Compartido en las Stories de Kylie y Kim, que curiosamente también es una herramienta que nació en Instagram inspirada de otra red social y que se usa principalmente para compartir vídeos temporales, la publicación hace referencia a una campaña en Change.org que acumula 130.000 firmas.

"Volvamos a nuestras raíces y recordemos que la intención detrás de Instagram era compartir fotos, por el amor de Dios, no teníamos videos en la aplicación hasta que los desarrolladores tuvieron miedo de Vine". explica la campaña lanzada hace tres días. No es la primera vez que se oyen quejas por estos cambios, pero el detonante de esta nueva protesta estaría en la decisión de convertir automáticamente cualquier vídeo subido a la app en un Reels.

Ambas influencers tiene un peso importante en la comunidad de usuarios de la red social. Solo Jenner cuenta con 360 millones de seguidores y ocupa el segundo lugar en la lista de cuentas con más fans, detrás del futbolista Cristiano Ronaldo.

Aunque la iniciativa no sea original de Kylie y Kim, el apoyo de ambas celebrities puede suponer un duro golpe para los planes de la red social que nació como un álbum fotográfico de cada usuario. Recuerdan en The Verge, que en 2018 también Jenner afirmó que ya no usaba Snapchat tras un rediseño de la plataforma. Las acciones de Snap perdieron valor por 1.300 millones de dólares al día siguiente.

