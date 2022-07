Si te llega un SMS de Hacienda, no lo abras: la Policía Nacional advierte sobre una nueva estafa

El smishing es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para estafar en España. Un ataque en el que envían un mensaje de texto haciéndose pasar por una entidad legítima, como un banco, para robar a las víctimas. La Policía Nacional alerta ahora de que los hackers están mandando un SMS en nombre de la Agencia Tributaria para saquear dinero y datos personales.

Los hackers siempre están buscando nuevas formas de llevar a cabo sus ataques, y si recientemente la Guardia Civil alertó de una nueva estafa con códigos QR; en este caso la Policía Nacional recurre a su cuenta de Twitter para avisar a los ciudadanos de un nuevo ataque de smishing. En este caso la técnica es ya un clásico, pero el gancho es lo realmente novedoso: se hacen pasar por la Agencia Tributaria para estafar.

El engaño, similar al ya visto a principios del mes de julio, tiene como objetivo hacerse con los datos personales y bancarios de la víctima. Para ello, los cibercriminales utilizan en el mensaje de texto un supuesto reembolso de la Agencia Tributaria con motivo de la Declaración de la Renta.

Un reembolso de impuestos

La presentación de la Declaración de la Renta finalizó hace semanas y la Agencia Tributaria está ya abonando la cuantía correspondiente a los contribuyentes que obtuvieron un resultado a devolver. Una situación que están aprovechando los ciberdelincuentes para estafar.

El mensaje publicado en redes sociales por parte de la Policía Nacional alerta a los usuarios sobre una nueva estafa y les pide extremar las precauciones durante estos días, sobre todo aquellos que estén esperando a que la Agencia Tributaria les devuelva dinero.

⚠ ALERTA



Si te llega un #SMS supuestamente de la Agencia Tributaria para una calificación de reembolso de impuesto con un importe de 244,79€ ➡ 🙏 #Calma, no te precipites, es FALSO



Ignora y elimina🗑#NoPiques#Phising pic.twitter.com/ZMUyv1Zced — Policía Nacional (@policia) July 15, 2022

"Si te llega un SMS supuestamente de la Agencia Tributaria para una calificación de reembolso de impuesto con un importe de 244,79 euros, calma, no te precipites, es falso", advierte la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter.

En el mensaje se informa de que supuestamente se va a realizar un reembolso de impuestos y para ello se insta a acceder a una URL, que lógicamente es falsa. Si lee detenidamente el SMS se puede ver que no es real, ya que presenta errores de escritura, como una mayúscula tras una coma, entre otras.

Ignorar y eliminar

Este SMS se trata de un fraude y no tiene la intención de realizar ningún reembolso de impuestos, sino que su objeto no es otro que el de hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas. Para no caer en la trampa es importante tomar una serie de medidas.

En primer lugar, hay que usar siempre el sentido común, comprobar la escritura del SMS y no pinchar en el enlace sospechoso. En caso de duda, se pueden usar las redes sociales para ver si a más personas les ha llegado dicho mensaje de texto o si las autoridades alertan del ataque, y no hay que olvidar ignorarlo y eliminarlo del dispositivo.

