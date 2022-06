Cuidado con lo que haces en WhatsApp, podrías quedarte sin cuenta

Aunque WhatsApp sea un servicio usado por millones de usuarios en España y en todo el mundo, a la empresa responsable de la app Meta no le tiembla el pulso a la hora de suspender cuentas. Si has infringido las Condiciones de Servicio de WhatsApp detalladas en su web, la app suspenderá tu cuenta o bien temporalmente o indefinidamente. Y ahora, WhatsApp ha añadido un nuevo motivo de suspensión: el web scraping.

[Es oficial: WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles antes de que acabe el año]

Quizás hayas oído hablar del web scraping o también conocido como raspado de web. Esta es una técnica que emplea diversos tipos de software para extraer información de una página web. Usando diversos métodos, el web scraping se encarga de transformar datos sin estructura en una web en datos estructurados para ser almacenados y analizados en un almacenamiento determinado, como una base de datos o una hoja de cálculo.

Esta técnica se suele realizar con bots que se dedican a buscar, transformar y almacenar estos datos y analizarlos. Si bien el web scraping está muy relacionado con actividades legales, como el proceso de indexación que motores de búsqueda como Google emplean, es cierto que otros agentes usan el web scraping para actos delictivos. Y no es el único motivo de suspensión de cuenta.

El raspado de web

Los ciberdelincuentes y estafadores que pululan la web se dedican a hacer uso del web scraping para extraer toda la información de una página web y así realizar distintos tipos de actividades ilegales. Por ejemplo, uno de los más extendidos es la recogida de datos privados o financieros para preparar estafas multitudinarias o la publicación de estos datos, ya sea para venderlos o para realizar extorsiones.

Pues WhatsApp ha incluido en su sección de ayuda "Cuentas suspendidas temporalmente" el web scraping como motivo para suspender cuentas. Así lo explica WhatsApp, dejando claro que si eres sospechoso de hacer uso de esta técnica, tu cuenta podrá ser suspendida temporalmente.

Ilustración de scraping. Manuel Fernández / Emmita, Medium Omicrono

La "extracción de datos", tal y como la llama WhatsApp, ya sea "específica o a gran escala mediante una herramienta automatizada o manual para fines no permitidos" no es compatible con las Condiciones del servicio de WhatsApp.

"La adquisición de información de usuarios de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos de perfil y estados de WhatsApp, infringe nuestras Condiciones del servicio". Una vez detectado que realizas estas prácticas, usando apps de raspado de web en WhatsApp, suspenderá tu cuenta temporalmente. No obstante, WhatsApp también será capaz de suspender tu cuenta permanentemente y eiminarla.

WhatsApp Plus. Manuel Fernández Omicrono

Este no es el único motivo de suspensión que WhatsApp detalla. Otros implican usar versiones alternativas de WhatsApp no oficiales, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. En primer lugar, WhatsApp da tutoriales para realizar un traspaso de esas aplicaciones a la versión oficial de WhatsApp, la única permitida. En caso de no hacerlo, la cuenta del usuario podrá ser suspendida temporalmente.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan