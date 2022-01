Grindr desaparece de China en la semana que empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno

Grindr, junto a otras aplicaciones como Tinder, es una de las apps de citas más populares en España. Uno de los mercados más importantes para las aplicaciones hoy en día, China, ha borrado la app de las tiendas para smartphones principales. Según Bloomberg, el pasado 27 de enero se produjo la eliminación en iOS, y posteriormente lo hizo en Android.

Un borrado controversial, debido a que Grindr es una aplicación de citas para usuarios del colectivo LGTBQ y dicho borrado se realiza justo en la semana de los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. Por si fuera poco, China ya está bajo la lupa por países como Estados Unidos, que instan a los jugadores olímpicos a tomar medidas para evitar el control del ejecutivo del lugar.

El borrado se produce justo después de que la semana pasada el gobierno de China anunciara que tomaría acciones directas contra el contenido considerado como ilegal en Internet, llegando a mencionar la pornografía y las "actividades malvadas".

Grindr desaparece de China

Hay que aclarar que la homosexualidad no es un delito en China. Sin embargo, el carácter conservador del gobierno chino no es ni mucho menos un secreto, y no han sido pocas las voces en Beijing que han cargado contra el trato de estos temas en medios nacionales. Aunque este no ha sido el motivo oficial del borrado de la aplicación, el cual aún se desconoce.

Eso sí, esto no es nuevo ni muchísimo menos. China está más que acostumbrada a eliminar de las tiendas de los smartphones del país todo tipo de aplicaciones, siendo los casos más célebres los de LinkedIn de Microsoft y Fortnite, de Epic Games. Además, la imposición de algunas aplicaciones como la app de rastreo de la COVID-19 ha generado también polémica, debido a que suelen usarse como herramientas de vigilancia con los ciudadanos.

Hay que aclarar que otras alternativas similares a Grindr siguen estando disponibles en China, por lo que no se sabe por qué se ha borrado la primera específicamente. Por otra parte, Beijing Kunlun Tech (la empresa propiedad de Grindr), anunció que vendería la aplicación a la empresa San Vicente Acquisition, perteneciente a Estados Unidos. Este también podría haber sido un motivo para el borrado.

En los últimos días, las polémicas en torno a los Juegos de Beijing no han cesado. Yang Shu, subdirector de relaciones internacionales del comité organizador del evento, ha asegurado que cualquier comportamiento de los atletas considerado contrario a la legislación china tendrá consecuencias. Delegaciones europeas han llegado incluso a recomendar que los deportistas no lleven aparatos tecnológicos a Pekín.

