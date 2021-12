Cuidado con las aplicaciones que piden tu ubicación, advierte Google

En los últimos años, las empresas responsables de los ecosistemas de aplicaciones más importantes como son Google y Apple han estado mejorando los aspectos de privacidad de su software. Así, consiguen dar más control a los usuarios sobre cómo sus apps del día a día controlan su privacidad. La empresa ha puesto de manifiesto su preocupación debido a una nueva polémica con una empresa británica, Huq, que recopila datos de ubicación.

Esta firma admitió ante la BBC que varios socios en su mercado de aplicaciones no habían estado usando de forma correcta los permisos de usuario correspondientes. Huq admitió que hasta dos aplicaciones compartieron información de ubicación de los usuarios con dicha empresa sin permiso de estos consumidores.

Esto ha provocado la evidente ira de Google, que ha aprovechado este hecho para lanzar un mensaje a los usuarios y sobre todo a los desarrolladores de apps que trabajan con Huq. Les ha advertido, según la BBC, que cualquier aplicación que no cumpla con la política de datos de la Google Play Store en Android será expulsada de la plataforma.

Google avisa

El pasado octubre, Google actualizó su política de datos de usuario. en ella, se informaba a los desarrolladores de las aplicaciones que estos debían dejar muy claro a los consumidores qué datos usaban sus apps para funcionar y sobre todo cómo se recopilaban estos datos, incluyendo los datos de ubicación. Tanto es así, que Google envió una advertencia a todos los desarrolladores que, a su juicio, violaban dicha política.

Google Play Store en un Android.

Posteriormente, la firma Huq admitió ante la BBC el suceso de las dos aplicaciones que recopilaron datos de usuarios y los compartieron con la empresa, sin el permiso expreso de los consumidores. Después de eso, Conrad Poulson, CEO de Huq, ha salido al paso asegurando que la empresa se toma "muy en serio el asunto de la protección de datos y el consentimiento".

No obstante, eso no parece haber sido suficiente. Google ha lanzado un aviso a los desarrolladores de apps sobre la información que estas comparten no solo con Huq, sino con las empresas asociadas a ellos. Ha puesto de manifiesto la problemática de que los usuarios no tengan claro qué datos se están usando de ellos y cómo se están recopilando. Por ende, ha amenazado con retirar de la Google Play Store estas apps.

Un problema extendido

Actualizaciones recientes de Android e iOS, los dos sistemas operativos móviles de referencia, han incluido opciones de privacidad para dotar de más control a los usuarios sobre qué datos recogen. El segundo caso fue el más famoso, ya que daba a los consumidores la opción directamente de cortar de raíz la recolección de datos. Tanto, que Google anunció que Android seguiría sus pasos.

Pero ¿por qué es un problema? Otorgando estos permisos a una aplicación, esta consigue acceder a tu localización, lo que ya debería ser una cuestión de privacidad importante. Pero además, estas aplicaciones pueden informar a empresas sobre dicha ubicación. En caso de brechas de seguridad, esa ubicación podría filtrarse o peor aún, usarse para realizar delitos cibernéticos en caso de que esas aplicaciones sean malware.

El uso más extendido de los permisos de ubicación está relacionado con la publicidad personalizada, y la capacidad de mandar anuncios basados en estos datos a los consumidores. Google ha recordado esto a los desarrolladores para que los usuarios tengan claro qué datos recopila una aplicación y que estos puedan contextualizar este acto y decidir si deben descargar esta app y evitar aplicaciones maliciosas.

¿Para qué iba a necesitar una aplicación de calculadora la ubicación de un usuario para funcionar, por ejemplo? Es importantísimo que los usuarios revisen sus configuraciones de privacidad, debido a que muchos no saben la cantidad ingente de datos que proporcionan a las aplicaciones que usan en el día a día.

