Instagram quiere que tus fotos tengan música: la nueva función que prepara

Mientras que las historias de Instagram en España tienen muchas opciones para añadir todo tipo de elementos (música, enlaces, GIFs...), las publicaciones de fotos y vídeos no tienen tantas. No obstante, eso podría cambiar, ya que Instagram estaría probando a añadir música a los posts de fotos, tal y como informa Make Use Of.

Algunos usuarios ubicados en la India han descubierto que a la hora de publicar una foto, Instagram les permite añadir música. Funciona de una forma muy similar a como se añaden canciones a las historias de la aplicación; simplemente se busca en el catálogo de música de Instagram y se añaden unos pocos segundos, tal y como muestra la encargada de partnerships de Instagram India, ladyroxpopladyroxpop.

Por ahora, todo apunta a que esta es una pequeña prueba para usuarios que servirá para comprobar la aceptación de esta novedad. No obstante, no se sabe cuándo llegará a la versión estable de la aplicación y mucho menos cuándo lo hará en España.

Música en tus fotos de Instagram

Cuando un usuario sube una fotografía a la red social, a su perfil, Instagram le da una serie de campos a rellenar para etiquetar a personas, añadir la localización, etcétera. Para algunos usuarios ha aparecido de la nada una pequeña opción para añadir música. Al igual que lo que ocurre con la localización, Instagram ofrece una pequeña selección de canciones recomendadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roxanne 🌻 (@ladyroxpop)

El menú de selección de música es básicamente el mismo que aparece cuando se añade música a los Reels o a las historias de Instagram. Aparece una lista de canciones con 3 apartados: "Todos", "Tu música" y "Guardadas", con secciones como "En tendencia" o "Para ti". Por supuesto, aparecerá una barra de búsqueda para que los usuarios puedan encontrar las canciones que ellos quieran.

Así, las publicaciones tendrán unos pequeños segundos de audio asociados. De esta forma, se da más profundidad a las publicaciones de la red social, y los usuarios consiguen más opciones de personalizar las fotos que suben a Instagram. Un movimiento que responde a las tendencias de añadir música o sonidos a las distintas publicaciones de los usuarios en redes sociales como TikTok o similares.

Desgraciadamente, la poca escala de usuarios que han podido acceder a estas pruebas indica que por ahora no es más que un pequeño test. Por ende, si no consigue demasiada repercusión, Instagram podría retirarla para que no vea nunca la luz, por lo que habrá que ser pacientes.

