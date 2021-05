Facebook y los anuncios que revelan todo lo que sabe de los usuarios

¿Sabemos realmente cuánta información tienen las empresas de Internet sobre nosotros? Servicios como Facebook y Google han hecho un arte de la recopilación de datos, con el objetivo de crear anuncios personalizados que sean más atractivos para los clientes.

Aunque Facebook se ha escudado en muchas ocasiones en que no comparte esos datos con los anunciantes, el mero hecho de que recopile tanta información no es agradable para mucha gente; especialmente cuando esos datos son filtrados y acaban en Internet.

Ayer, Signal habría intentado iniciar una campaña publicitaria usando Instagram que realmente demostraba hasta qué punto la red social nos conoce; pero estos anuncios no llegaron a los usuarios, supuestamente después de que Facebook los bloquease y expulsase a sus creadores.

Anuncios de Facebook con datos

Los anuncios son muy simples, y hay una cierta picaresca en su creación. Los anunciantes que usan Facebook pueden configurar su publicidad para que sólo la puedan ver los clientes en los que están interesados. Por ejemplo, un anuncio de coches que sólo sea mostrado a quienes tengan interés en coches.

Un potencial problema es que estos anuncios se pueden personalizar tanto, que básicamente es posible crear un anuncio para cada persona; es algo que los creadores de Signal, la app de mensajería segura, han demostrado.

Ejemplos de anuncios creados por Signal Signal Omicrono

Su última campaña de publicidad creó anuncios personalizados para cada usuario que los veía, basándose en los diferentes intereses y datos que posee Facebook. Un ejemplo de anuncio es : "Has recibido este anuncio porque eres un [ocupación] con un [nivel de estudios] y estás [estado civil]. Este anuncio usó tu localización para ver que estás en [localización]. Tu actividad online muestra que te estás interesando en [interés] y probablemente irás allí en tu nuevo [vehículo]". Las palabras en corchetes indican datos obtenidos gracias a Facebook.

Facebook lo niega

Hay que aclarar que esto no significa que Signal haya obtenido esos datos; como hemos indicado antes, los anunciantes no reciben los datos directamente. Lo que sí significa, es que Facebook tiene todo esos datos y no duda en usarlos para que los anunciantes contacten con nosotros directamente.

Es obvio que a Facebook no le ha gustado nada este experimento. No sólo ha bloqueado los anuncios, si no que ha restringido a Signal de su plataforma; la app ya no podrá mostrar sus anuncios en Facebook ni en el resto de sus apps como Instagram. Recordemos que el gran competidor de Signal es WhatsApp, propiedad de Facebook.

Signal afirma que sus anuncios fueron bloqueados por Facebook Signal Omicrono

Joe Osborne, representante de Facebook, ha criticado duramente lo que llama un "truco de marketing", acusando a Signal de no haber creado esos anuncios y que sólo un par de ellos habría sido rechazado, los que muestran condiciones médicas u orientación sexual. También afirma que Signal fue temporalmente expulsada por un problema de pagos, y no por anuncios que haya creado.

Por contra, Signal ha respondido publicando capturas de pantalla que muestran su cuenta bloqueada, reafirmando que intentó publicar los anuncios pero que fueron rechazados.